Седьмой Московский еврейский кинофестиваль объявил даты проведения

Седьмой Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) пройдет в столице с 3 по 10 октября в очном формате. На смотре представят не менее 50 современных фильмов на еврейскую тематику, большая часть из которых будет показана в России впервые, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Московского еврейского кинофестиваля
Помимо кинопоказов гостей фестиваля ждет параллельная образовательная программа, включающая Q&A-сессии с создателями фильмов, мастер-классы и обсуждения. Кроме того, зрителям будет представлен обновленный каталог фильмов онлайн-кинотеатра zerem.tv.
Кураторами программы, как и в 2020 году, выступят продюсер и режиссер Ксения Гапченко, отвечающая за документальные фильмы, и кинокритик Егор Беликов, который займется отбором художественного кино. Церемония открытия смотра по традиции пройдет в первом зале киноцентра «Октябрь».
За шесть лет своего существования фестиваль из локального смотра еврейского кино превратился в крупное культурное городское событие и собрал на своих площадках в совокупности более 25 000 зрителей.
Заявки на участие в МЕКФ принимаются до 1 июля через платформы Filmfreeway и Festhome. Подробная информация о смотре и программе мероприятий появится на официальном сайте.
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