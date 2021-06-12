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В «Москино» пройдут ретроспективы Балабанова, Линча и Федорченко

12 июня
2021 год

Новости кино >>
12 июня 2021
В сети кинотеатров «Москино» пройдут ретроспективы Алексея Балабанова, Дэвида Линча и Алексея Федорченко. Показы продлятся до 17 июля включительно, сообщают организаторы.

В «Москино» пройдут ретроспективы Балабанова, Линча и Федорченко
фото: mos-kino.ru

12 июня в рамках акции «Смотри российское кино» зрителям представят дилогию «Брат» и черную комедию «Жмурки» Алексея Балабанова, а также героический «Салют-7» про космонавтов, драмы последних лет «Аритмия» и «Сердце мира» и мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Билеты на эти сеансы доступны по специальной цене — 150 рублей.

C 13 по 22 июня в кинотеатрах «Салют» и «Юность» состоится ретроспектива Дэвида Линча. Мужчина с прической Эйзенштейна гуляет по индустриальному пейзажу и ухаживает за ребенком-мутантом. Карлик в красной комнате протягивает вам кольцо. По бульварам Голливуда бродят киллеры, а из щели под дверью запросто может вылезти пара старичков. Вопрос «Кто убил Лору Палмер?», наконец. Это лишь немногие из ассоциаций, связанные с именем режиссера. Гостям «Москино» покажут его картины «Голова-ластик», «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд драйв» — на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильмы Алексея Федорченко представят с 19 июня по 17 июля в «Москино Салют». Мокьюментари «Первые на Луне», магический реализм «Ангелов революции», трагикомедия о ритуалах придуманного народа мери в «Овсянках», вольная экранизация романа Зощенко «Последняя “Милая Болгария”», получившая приз на ММКФ — все картины мастера отличают изобретательность, фантазия и чувство юмора.
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Ангелы революцииАритмияБратБрат-2Голова-ластикЖмуркиМалхолланд ДрайвОвсянкиПервые на ЛунеПоследняя "Милая Болгария"Салют-7Сердце мираТвин Пикс: огонь, иди со мнойТри богатыря и принцесса ЕгиптаШоссе в никуда

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