Стеллану Скарсгарду исполнилось 70 лет

Стеллан Йон Скарсгард родился 13 июня 1951 года в шведском Гётеборге. На на национальном телевидении дебютировал ещё в юности, получив в 1968-м главную роль в многосерийной адаптации серии детских книг Нильсона Пиратена Фритьофа «Бомби Битт и я». Кинодебют Стеллана состоялся в 1972-м, и последующие 20 лет его имя оставалось известным, в основном, в скандинавских и европейских странах, несмотря на то, что в 1982-м актёр был отмечен премией Берлинского фестиваля за главную роль в «Бесхитростном убийстве», а режиссёрская работа знаменитого бергмановского кинооператора Свена Нюквиста «Бык», в котором он воплотил образ Хельга Рооса, претендовала в своё время на получение «Оскара». С 1972-го по 1988-й играл на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме.
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