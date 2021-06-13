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Стеллану Скарсгарду исполнилось 70 лет

13 июня
2021 год

Новости кино >>
13 июня 2021
Сегодня, 13 июня, исполнилось 70 лет родоначальнику актёрской династии Скарсгардов, выдающемуся шведскому актёру, продюсеру и сценаристу Стеллану Скарсгарду.


Стеллан Йон Скарсгард родился 13 июня 1951 года в шведском Гётеборге. На на национальном телевидении дебютировал ещё в юности, получив в 1968-м главную роль в многосерийной адаптации серии детских книг Нильсона Пиратена Фритьофа «Бомби Битт и я». Кинодебют Стеллана состоялся в 1972-м, и последующие 20 лет его имя оставалось известным, в основном, в скандинавских и европейских странах, несмотря на то, что в 1982-м актёр был отмечен премией Берлинского фестиваля за главную роль в «Бесхитростном убийстве», а режиссёрская работа знаменитого бергмановского кинооператора Свена Нюквиста «Бык», в котором он воплотил образ Хельга Рооса, претендовала в своё время на получение «Оскара». С 1972-го по 1988-й играл на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме.

Международную известность Скарсгарду принесла роль Яна Наймана в шедевре Ларса фон Триера «Рассекая волны». Впоследствии они сотрудничали вместе над сериалом «Королевство», картинами «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и дилогией «Нимфоманка». Звёздный статус закрепился за ним после выхода фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю света», где он сыграл пирата Билла Прихлопа. Этого же персонажа озвучил в игре Pirates of the Caribbean: At World's End. Запомнился зрителям по дилогии «Мамма Миа» и нашумевшему сериалу «Чернобыль», написал сценарий для ленты «Джим и пираты», спродюсировал несколько картин, включая «Дурацкое дело нехитрое» Ханса Петтера Муланда, где также выступил каскадёром, и подарил голос персонажам мультфильмов «Муми-тролли и комета» и «Муми-тролли. Зимняя сказка».

Стеллану Скарсгарду исполнилось 70 лет
фото: кадр из сериала «Чернобыль»

На счету мастера около 150 ролей в кино и на телевидении. Он снимался у таких известных режиссёров, как Бу ВидербергЗмеиная тропа»), Филип КауфманНевыносимая лёгкость бытия»), Джон МактирнанОхота за "Красным октябрём"»), Стивен СпилбергАмистад»), Гас Ван СентУмница Уилл Хантинг»), Джон ФранкенхаймерРонин»), Ренни ХарлинГлубокое синее море», «Изгоняющий дьявола: Начало»), Иштван СабоМнения сторон»), Боб РафелсонДом на Турецкой улице»), Антуан ФукуаКороль Артур»), Пол ШредерИзгоняющий дьявола: Приквел»), Милош ФорманПризраки Гойи»), Рон ХовардАнгелы и демоны»), Дэвид ФинчерДевушка с татуировкой дракона»), Кеннет БранаТор», «Золушка»), Джосс УидонМстители», «Мстители: Эра Альтрона»), Алан ТейлорТор 2: Царство тьмы»), Фолькер ШлёндорфВозвращение в Монток») и Терри ГиллиамЧеловек, который убил Дон Кихота»). В этом году ожидается выход «Дюны» Дени Вильнёва, где актёр сыграл барона Владимира Харконнена.

Обладатель 15 престижных наград, включая премию Европейской киноакадемии, «Золотой глобус» и три национальных приза «Золотой жук». Его сыновья Александр, Густаф и Билл стали популярными актёрами.
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