Стеллану Скарсгарду исполнилось 70 лет

анонс

Эмилия Спивак защитит возлюбленного от несправедливых обвинений следствия

Показы продлятся до 17 июля включительно

В «Москино» пройдут ретроспективы Балабанова, Линча и Федорченко

12 июня

Седьмой Московский еврейский кинофестиваль объявил даты проведения

Смотр состоится с 3 по 10 октября в очном формате