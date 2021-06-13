Натали Портман и Джулианна Мур возглавят актёрский состав нового фильма Тодда Хэйнса

Натали Портман
и Джулианна Мур
исполнят главные роли в новой работе Тодда Хэйнса
«Май, декабрь» (May December), уверяет Variety
.
Зрителей ожидает драматическая история голливудской актрисы (Портман), отправившейся на живописное побережье штата Мэн погостить у женщины (Мур), которую она собирается сыграть в фильме. Та 20 лет назад оказалась в эпицентре скандала из-за того, что вышла замуж за мужчину на 23 года моложе её. По мере того, как героиня Мур вместе с мужем готовится отправить своих девочек-близнецов в колледж, семья начинает распадаться на глазах у звезды.
Автором сценария выступила дебютантка Сэми Бёрч, а продюсерская команда состоит из Портман, Уилла Феррелла
и Кристин Вашон
. Съёмки запланированы на 2022 год. Картина станет шестой совместной работой Хэйнса и Мур.
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