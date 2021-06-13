Сирша Ронан и Пол Мескал получили роли в фантастической ленте Гарта Дэвиса «Враг»

Сирша Ронан
, Пол Мескал
и Лакит Стэнфилд
сыграют в адаптации романа Иэна Рейда «Враг» (Foe). Согласно Deadline
, режиссёрское кресло психологического триллера с элементами научной фантастики займёт Гарт Дэвис, снявший «Марию Магдалину
».
События картины развернутся в недалёком будущем, когда корпорации и многочисленные проблемы с окружающей средой разрушают планету. Главными героями станут Джуниор (Мескаль) и Генриетта (Ронан), женатые семь лет и живущие уединённо на своей изолированной ферме. Однажды ночью в их дверь стучится незнакомец Терренс (Стэнфилд) и сообщает, что Джуниора случайно выбрали для путешествия на большую экспериментальную космическую станцию, вращающуюся вокруг Земли. Пока его не будет, жена не будет скучать, поскольку ей найдут знакомую компанию.
За адаптацию отвечают Дэвис и Рид. Съёмки начнутся в январе на территории Австралии.
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