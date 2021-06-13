Кевин Бэйкон вступит в противостояние с «Токсичным мстителем»

Кевин Бэйкон
станет злодеем в грядущем «Токсичном мстителе
». Лента производства студии Legendary заявлена как перезапуск культового трэш-хоррора 1984 года, уточняет THR
.
Нам вновь поведают о том, как неудачник Мелвин Джанко после вынужденного купания в бочке с химическими отходами, превращается в монстра, обладающего суперсилой. Он становится спасителем Тромавилля от зла.
Компанию Бэйкону составят Питер Динклэйдж
, Джейкоб Тремблэ
и Тейлор Пейдж. За постановку и сценарий отвечает Мэйкон Блэр
. Съёмки стартуют в Болгарии уже в июне.
Оригинал благодаря небезызвестной студии Troma и её бессменным руководителям Ллойду Кауфману
и Майклу Херцу обзавёлся тремя продолжениями, анимационным сериалом
и марвеловским комиксом.
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