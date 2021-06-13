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Эшли Бёрч вернулась к роли Крошки Тины в спин-оффе Borderlands

13 июня
2021 год

Новости кино >>
13 июня 2021
Эшли Бёрч, Энди Сэмберг, Уилл Арнетт, Уонда Сайкс и Гейб Кунда озвучили персонажей спин-оффа игровой серии Borderlands, по которой в настоящий момент Элай Рот снимает кино. Имена актёров засветились в анонсированном на днях трейлере игры Tiny Tina's Wonderlands.



По информации IGN, Бёрч вернётся к образу Крошки Тины, в качестве которой она дебютировала в Borderlands 2. Сэмберг станет капитаном Валентайном, Арнетту достался образ Дракона-повелителя, являющегося главным злодеем, голосом Сайкс заговорит одержимый правилами робот Фрет, а Кунда озвучил пока неизвестного персонажа.

Игроков ожидает масштабное фантастическое приключение с драконами в духе Dungeons & Dragons, где Крошка Тина выступает в качестве мастера. Сюжет Wonderlands стартует после событий Borderlands 2: Assault on Dragon Keep.

Эшли Бёрч вернулась к роли Крошки Тины в спин-оффе Borderlands

В отличие от оригинала, где можно было играть только за предлагаемых героев, в новой игре появится шанс самому создавать своего персонажа, начиная от внешности и заканчивая выбором его класса. Основатель компании Gearbox Рэнди Питчфорд уверяет, что Wonderlands разрабатывали более десяти лет.

Tiny Tina's Wonderlands станет доступна в 2022 году на PlayStation, Xbox и PC.
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Эшли Бёрч вернулась к роли Крошки Тины в спин-оффе Borderlands фотографии
Эшли Бёрч вернулась к роли Крошки Тины в спин-оффе Borderlands фотографии
Эшли Бёрч вернулась к роли Крошки Тины в спин-оффе Borderlands фотографии
Эшли Бёрч вернулась к роли Крошки Тины в спин-оффе Borderlands фотографии
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