Павел Прилучный стал универсальным солдатом

Режиссёру Анарио Мамедову «хотелось поработать с Пашей Прилучным. В отечественном кино актёр занял нишу молодого Тома Круза в боевике с элементами фантастики. Хотя в отличие, предположим, от Киану Ривза, который к дракам в "Матрице" готовился несколько недель, у Паши не было столько времени на тренировки. Но Прилучный всё равно стремится к идеальному результату. После команды "Стоп, снято!" он часто говорил: "Нет, попробуем еще раз!" — хотя сцена выматывающая и физически сложная. Наш "Призрак" не только экшен, в котором бывший киллер переживает личную драму. Это ещё и немного роуд-муви, то есть фильм-путешествие: именно в дороге Сухарев встречает девушку, которая помогает ему обрести себя».
События мини-сериала разворачиваются вокруг Призрака. Он не помнит кто он и откуда. Он не помнит ни своего имени, ни собственного прошлого. Всё, что сохранила его память – лицо напуганной женщины. Единственная зацепка – татуировка с координатами схрона, в котором его ждут оружие, деньги, поддельные паспорта и фотография-подсказка. По пути к тайнику он встречает девушку, которая вызывается ему помочь с разгадкой прошлого. Вдвоём им придётся постоянно быть на грани выживания — за Призраком объявлена настоящая охота, ведь он дорогостоящий научный эксперимент, «идеальный убийца», в котором просыпаются человеческие чувства. Новоявленный «универсальный солдат», созданный учёным-генетиком проходит путь от бездушного киллера до человека, который решил искупить своё тёмное прошлое. И на это у него есть только 48 часов.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам Мамедова, «главный герой появляется и исчезает как призрак. Но помимо экшена, у нас есть ещё акцент на личную драму героя. Есть элементы роуд-муви и интересные второстепенные линии. В первую очередь, это история про главного героя — наёмного убийцу Сухарева, но и про людей, с кем он пересекается, мы их судьбы и их линии докручивали. И завершает всё финальный большой эпик-баттл, где распутываются все узлы. Мы, конечно, не ушли в "Люди Икс", но у нас тоже есть учёный, который ещё в советские времена начинал работать над сверхчеловеком. Для него сверхсолдат — это идеальное оружие убийства, в каком-то смысле он возомнил себя богом, и Сухарев — это лучшее из его творений. Но это второй план. А в первую очередь, это драма лично Сухарева, которого насильно сделали орудием убийства. Он постепенно приходит к пониманию того, кто он. И с этим приходит осознание, что он натворил. Это процесс искупления, попытки найти себя в новом качестве с таким бэкграундом и попытка разрубить этот узел, отомстить и выйти уже обновлённым с теми данными, которые у него уже есть».
В салоне частного самолёта Павел ввязался в драку, парой ударов вырубив могучего охранника. Актёру помогли справиться приёмы восточного боевого единоборства кудо, которое в Японии называют «яростным» или «уличным» карате. По счастью, произошло это не в реальной жизни, а на съёмках «Призрака».
фото: пресс-служба Первого канала
«Импонирует в этой истории, что мой герой безэмоциональный, мало говорящий и больше созерцающий. Герой молчаливый, но много действия. Зрители не заскучают. Много драк, экшена будет. Я старался по максимуму делать все трюки сам. Для того чтобы понять героя, я должен знать, что я это тоже могу. Есть такой боевой стиль единоборств — кудо, для него характерны отрывистые движения на блоке. Я такого ещё не делал. Надеюсь, что это будет смотреться профессионально, мы потратили достаточно много времени с каскадёрами, чтобы это выглядело хорошо», — рассказал Прилучный.
Любовная линия, конечно. будет, но она не основная, очень деликатная и очень акцентированная по местам. То, что переживает герой, не располагает в данным момент к делам сердечным.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мою героиню зовут Алёна, она из провинциального городка. Такая девушка, которая постоянно связывается не с теми парнями. У меня была задача сделать её, с одной стороны, характерным персонажем. А, с другой стороны, очень человечным. Иногда моя героиня ведёт себя странно и даже по-хамски. Но по натуре она добрая и всегда готова протянуть руку помощи. Между ней и героем Павла возникает настоящее чувство. Хотя любовная линия тут скорее второстепенная. Она не про плотское, а про платоническое, про духовное единение людей, про настоящую любовь. А вот трюков у меня, к сожалению, пока было немного: почти везде меня подменяют каскадёры. Ну разве что Паша пару раз таскал меня за волосы», — поделилась своими впечатлениями Лукерья Ильяшенко.
«Мы старались не показывать Москву привычной и со знаковыми узнаваемыми местами. У нас столица немного обезличена. Это такой большой город, в который герой приезжает в начале истории. А начинается всё под Воронежем. У нас была своя визуальная концепция. Мы старались находить такие локации, которые не замылены и не встречались в других фильмах. Новые интересные объекты. Например, одна из драк у нас будет на овощной базе», — говорит режиссёр.
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