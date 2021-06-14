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Шутер Far Cry превратят в мультфильм

14 июня
2021 год

Новости кино >>
14 июня 2021
Знаменитая игровая серия Far Cry от Ubisoft обзаведётся анимационным сериалом на стриминговом сервисе Netflix, уверяет Screen Rant.

Шутер Far Cry превратят в мультфильм
фото: twitter.com

Никаких деталей грядущего шоу пока не озвучили, однако следует отметить, что это не первая попытка перевести данную вселенную в мир кино. На память приходят одноимённый боевик Уве Болла с Тилем Швайгером, разгромленный критиками и зрителями, и мини-сериал «Опыт Far Cry», приуроченный к выходу третьей части шутера, где сыграли Кристофер Минц-Плассе и Майкл Мэндо, представший в качестве незабываемого злодея-психа Вааса Монтенегро с его фирменной тирадой про безумие.

На счету экшен-серии, дебютировавшей дебютировавшей в 2004-м, 14 частей, включая шесть номерных. 7 октября текущего года в свет выйдет Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито в образе диктатора Антона Кастильо. Как популярный актёр справился с ролью, можно оценить в ролике, представленном на игровой выставке E3. По сюжету игрокам предстоит действовать в вымышленной тропической стране за персонажа по имени Дани Рохас.

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