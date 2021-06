Шутер Far Cry превратят в мультфильм

Знаменитая игровая серия Far Cry от Ubisoft обзаведётся анимационным сериалом на стриминговом сервисе Netflix, уверяет Screen Rant Никаких деталей грядущего шоу пока не озвучили, однако следует отметить, что это не первая попытка перевести данную вселенную в мир кино. На память приходят одноимённый боевик Уве Болла Тилем Швайгером , разгромленный критиками и зрителями, и мини-сериал «Опыт Far Cry», приуроченный к выходу третьей части шутера, где сыграли Кристофер Минц-Плассе Майкл Мэндо , представший в качестве незабываемого злодея-психа Вааса Монтенегро с его фирменной тирадой про безумие.На счету экшен-серии, дебютировавшей дебютировавшей в 2004-м, 14 частей, включая шесть номерных. 7 октября текущего года в свет выйдет Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито в образе диктатора Антона Кастильо. Как популярный актёр справился с ролью, можно оценить в ролике , представленном на игровой выставке E3. По сюжету игрокам предстоит действовать в вымышленной тропической стране за персонажа по имени Дани Рохас.