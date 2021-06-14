Лэнсу Реддику доверили роль Альберта Вескера в сериале по Resident Evil

Лэнс Реддик
воплотит образ антагониста Альберта Вескера в сериале по игровой серии Resident Evil. За перенос вселенной на малый экран отвечает Netflix, уточняет Deadline
.
Компанию актёру составят Элла Балинска
, Тамара Смарт, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Сиена Агудонг.
Впервые о сериале заговорили в 2019 году. Его шоураннером числится Эндрю Дабб, а за постановку первых двух эпизодов отвечает Бронвен Хьюз. События развернутся в двух временных линиях. Зрителям расскажут про четырнадцатилетних сестёр Джейд и Билли, приехавших к отцу Альберту Вескеру в искусственно созданный корпоративный город Нью-Раккун-сити. Девочки в конце концов узнают о его тёмных тайнах, способных разрушить мир. Затем мы перенесёмся на десятилетие вперёд, когда на Земле осталось менее 15 млн человек и шесть миллиардов монстров – людей и животных, заражённых Т-вирусом. Тридцатилетняя Джейд Вескер пытается выжить в новых условиях, в то время как секреты прошлого продолжают преследовать её.
Первая часть Resident Evil вышла в 1996-м, а в 2002-м появилась его первая киноверсия — «Обитель зла
» с Миллой Йовович
от компании Constantin Film, отвечающей и за разработку сериала. Впоследствии вселенная обросла ещё пятью фильмами и парочкой мультфильмов. Помимо телешоу, в настоящий момент ведётся работа и над новой киноверсией с Каей Скоделарио
в образе Клэр Редфилд.
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