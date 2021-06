Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3

На игровой выставке E3, проходящей в этом году в онлайн-формате, состоялось несколько любопытных анонсов, связанных с миром кино.В рамках мероприятия Ubisoft Forward потенциальным геймерам представили первый трейлер игры по вселенной « Аватара Джеймса Кэмерона , разрабатываемой с 2017-го студиями Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment и Disney. Благодаря ролику стало известно название грядущего экшена — Avatar: Frontiers of Pandora. Релиз состоится в 2022-м на ПК, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, а также на сервисах Google Stadia и Amazon Luna.говорится в описании на сайте Ubisoft.На этом же мероприятии показали трейлер второго сезона ситкома о буднях девелоперов « Мифический квест: Пир ворона », который завершится 25 июня.Издательство Microsoft и студия-разработчик Rare порадовали игроков кроссовером пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves со знаменитой диснеевской киносерией « Пираты Карибского моря ». Третий сезон стартует 22 июня с бесплатного обновления A Pirate’s Life, куда войдёт оригинальная сюжетная кампания с участием капитана Джека Воробья, Дейви Джонса и других известных персонажей.По сюжету геймеры поспособствуют освобождению Джека из темницы и помешают его противнику Джонсу, преследующему нашего любимого героя из-за того, что тот украл «величайшее пиратское сокровище». Ожидается противоборство с фантомами и сиренами на знакомых по киновселенной локациях. К сожалению, Джонни Депп не принимал участие в озвучании своего персонажа.Кроме того, на конференции Джеффа Кили Summer Game Fest показали новый трейлер сетевого экшен-хоррора Evil Dead: The Game , основанного на культовых « Зловещих мертвецах ». Игра с участием Брюса Кэмпбелла и других звёзд киносерии выйдет уже в 2021 году.