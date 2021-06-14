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Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3

14 июня
2021 год

Новости кино >>
14 июня 2021
На игровой выставке E3, проходящей в этом году в онлайн-формате, состоялось несколько любопытных анонсов, связанных с миром кино.



В рамках мероприятия Ubisoft Forward потенциальным геймерам представили первый трейлер игры по вселенной «Аватара» Джеймса Кэмерона, разрабатываемой с 2017-го студиями Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment и Disney. Благодаря ролику стало известно название грядущего экшена — Avatar: Frontiers of Pandora. Релиз состоится в 2022-м на ПК, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, а также на сервисах Google Stadia и Amazon Luna.

«В этой новой самостоятельной истории вы сыграете за представителя народа на'ви, отправившись в путешествие по прежде невиданным западным землям Пандоры. Исследуйте живой мир, реагирующий на ваши действия и населённый уникальными существами и новыми персонажами. Заставьте отступить внушительные силы Корпорации по ОПР, угрожающие планете», — говорится в описании на сайте Ubisoft.

Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3

На этом же мероприятии показали трейлер второго сезона ситкома о буднях девелоперов «Мифический квест: Пир ворона», который завершится 25 июня.

Издательство Microsoft и студия-разработчик Rare порадовали игроков кроссовером пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves со знаменитой диснеевской киносерией «Пираты Карибского моря». Третий сезон стартует 22 июня с бесплатного обновления A Pirate’s Life, куда войдёт оригинальная сюжетная кампания с участием капитана Джека Воробья, Дейви Джонса и других известных персонажей.



По сюжету геймеры поспособствуют освобождению Джека из темницы и помешают его противнику Джонсу, преследующему нашего любимого героя из-за того, что тот украл «величайшее пиратское сокровище». Ожидается противоборство с фантомами и сиренами на знакомых по киновселенной локациях. К сожалению, Джонни Депп не принимал участие в озвучании своего персонажа.

Кроме того, на конференции Джеффа Кили Summer Game Fest показали новый трейлер сетевого экшен-хоррора Evil Dead: The Game, основанного на культовых «Зловещих мертвецах». Игра с участием Брюса Кэмпбелла и других звёзд киносерии выйдет уже в 2021 году.

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Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3 фотографии
Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3 фотографии
Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3 фотографии
Джек Воробей и персонажи «Аватара» заглянули на выставку E3 фотографии
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