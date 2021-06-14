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Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски

14 июня
2021 год

Новости кино >>
14 июня 2021
Татьяна Абрамова подарила свой голос новому директору Федерального Бюро Контроля Джесси Фейден, которую в оригинальной версии шутера от третьего лица Control играет Кортни Хоуп. Список актёров, озвучивших персонажей игры для русскоязычного сообщества, опубликован на сайте студии GamesVoice.



Предыдущий директор конторы Захария Тренч в русской версии заговорил с интонациями Валерия Сторожика, Владимир Ерёмин озвучил таинственного уборщика Ахти, Татьяна Ермилова стала Эмили Поуп, а Никита Прозоровский — Каспером Дарлингом. Брат главной героини Дилан Фейден получил голос Николая Быстрова, а Сергей Пономарёв, сыгравший Геральта в «Ведьмаке» от Netflix, предстанет в качестве Алана Вейка. Среди других исполнителей ключевых ролей — Андрей Вальц (Фредерик Лэнгстон), Илья Бледный (Саймон Ариш), Мария Фортунатова (Хелен Маршалл) и Ольга Зубкова (Рэя Андерхилл).

Команда озвучания игры состоит из 45 актёров и включает такие небезызвестные имена, как Михаил Георгиу, Валерий Кухарешин, Даниил Эльдаров и Леонид Белозорович.

Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски

Приключенческий экшен Remedy Entertainment, вышедший в августе 2019 года, повествует о тайном агентстве в Нью-Йорке, которое вдруг оказывается под контролем внеземных сил. Игроку предоставлялся шанс стать новым директором Бюро и попытаться восстановить контроль.
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Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски фотографии
Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски фотографии
Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски фотографии
Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски фотографии
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