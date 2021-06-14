Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски

Татьяна Абрамова подарила свой голос новому директору Федерального Бюро Контроля Джесси Фейден, которую в оригинальной версии шутера от третьего лица Control играет Кортни Хоуп. Список актёров, озвучивших персонажей игры для русскоязычного сообщества, опубликован на сайте студии GamesVoice.
Приключенческий экшен Remedy Entertainment, вышедший в августе 2019 года, повествует о тайном агентстве в Нью-Йорке, которое вдруг оказывается под контролем внеземных сил. Игроку предоставлялся шанс стать новым директором Бюро и попытаться восстановить контроль.
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