«Стражей галактики» вновь адаптировали для геймеров

Одним из самых соблазнительных анонсов на игровой выставке E3 стала презентация «Стражей галактики» от Square Enix и Eidos Montreal. Публике были представлены дебютный трейлер и геймплейный ролик.
В отличие от провальной игры-сервиса по «Мстителям», к которой, впрочем, планируют выпустить бесплатное расширение «Война за Ваканду» с участием Чёрной пантеры, новое детище представляет собой законченное произведение с сюжетом и без кооператива с прочими «плюшками» вроде дополнений. Геймерам предстоит захватывающая встреча с любимыми героями: Звёздным Лордом, Гаморой, Енотом Ракетой, Грутом и Драксе. Также горячо ожидается появление Космо.
Игру уже сравнивают с Mass Effect, поскольку в ней также присутствуют диалоговое колесо, вид от третьего лица и возможность выбора.
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