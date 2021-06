«Стражей галактики» вновь адаптировали для геймеров

Одним из самых соблазнительных анонсов на игровой выставке E3 стала презентация « Стражей галактики » от Square Enix и Eidos Montreal. Публике были представлены дебютный трейлер и геймплейный ролик.В отличие от провальной игры-сервиса по « Мстителям », к которой, впрочем, планируют выпустить бесплатное расширение «Война за Ваканду» с участием Чёрной пантеры , новое детище представляет собой законченное произведение с сюжетом и без кооператива с прочими «плюшками» вроде дополнений. Геймерам предстоит захватывающая встреча с любимыми героями: Звёздным Лордом, Гаморой, Енотом Ракетой, Грутом и Драксе. Также горячо ожидается появление Космо.Игру уже сравнивают с Mass Effect, поскольку в ней также присутствуют диалоговое колесо, вид от третьего лица и возможность выбора.На опубликованные видео оперативно откликнулся у себя в твиттере прокомментировал режиссёр марвеловской кинодилогии.Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy состоится 26 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.Это не первая игра по «Стражам галактики». В своё время ныне почившая студия Telltale сделала по комиксу эпизодическое интерактивное приключение Guardians Of The Galaxy.