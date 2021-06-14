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«Стражей галактики» вновь адаптировали для геймеров

14 июня
2021 год

Новости кино >>
14 июня 2021
Одним из самых соблазнительных анонсов на игровой выставке E3 стала презентация «Стражей галактики» от Square Enix и Eidos Montreal. Публике были представлены дебютный трейлер и геймплейный ролик.



В отличие от провальной игры-сервиса по «Мстителям», к которой, впрочем, планируют выпустить бесплатное расширение «Война за Ваканду» с участием Чёрной пантеры, новое детище представляет собой законченное произведение с сюжетом и без кооператива с прочими «плюшками» вроде дополнений. Геймерам предстоит захватывающая встреча с любимыми героями: Звёздным Лордом, Гаморой, Енотом Ракетой, Грутом и Драксе. Также горячо ожидается появление Космо.

Игру уже сравнивают с Mass Effect, поскольку в ней также присутствуют диалоговое колесо, вид от третьего лица и возможность выбора.



На опубликованные видео оперативно откликнулся у себя в твиттере Джеймс Ганн.

«Ха-ха. Очень круто. Не могу дождаться, чтобы поиграть и узнать больше об этой ламе, которую держит Дракс», — прокомментировал режиссёр марвеловской кинодилогии.

«Стражей галактики» вновь адаптировали для геймеров
фото: nme.com

Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy состоится 26 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Это не первая игра по «Стражам галактики». В своё время ныне почившая студия Telltale сделала по комиксу эпизодическое интерактивное приключение Guardians Of The Galaxy.
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«Стражей галактики» вновь адаптировали для геймеров фотографии
«Стражей галактики» вновь адаптировали для геймеров фотографии
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