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Московский форум CSTB. Telecom & Media состоится очно в плановом режиме

15 июня
2021 год

Новости кино >>
15 июня 2021
Выставка-форум CSTB. Telecom & Media 2021 состоится в плановом режиме в Экспоцентре с 15 по 18 июня, несмотря на объявление этих дней нерабочими по указу Мэра Москвы. Мероприятие пройдет c полным соблюдением всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, уточняют организаторы.

Московский форум CSTB. Telecom & Media состоится очно в плановом режиме
фото: Пресс-служба CSTB. Telecom & Media

На форуме обсудят поддержку российских аудиовизуальных сервисов, способы противодействия пиратству в Интернете, продвижение отечественного видеоконтента за рубежом, искусственный интеллект, тренды рынка платного ТВ, веб-сериалы и многое другое.

Площадь выставочного комплекса позволяет принять и разместить всех участников и посетителей с учетом социальной дистанции. При входе каждому измерят температуру. На территорию будут допущены только гости в масках и перчатках. Во помещениях Экспоцентра, оснащенных профессиональными системами вентиляции, проводится регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с его подробной программой можно на сайте.
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№ 1
Аня Воронцова (Москва)   15.06.2021 - 13:18
Даже удивительно, что не закрыли из-за короны читать далее>>
Всего сообщений: 1
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