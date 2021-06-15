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Дайджест от 14.06.2021
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Короткометражки с Хаматовой, Шмыковой и Вдовиченковым представят на Фестивале уличного кино

15 июня
2021 год

Новости кино >>
15 июня 2021
Всероссийский Фестиваль уличного кино публично стартует 19 и 20 июня в «Зеленом Театре» на ВДНХ и продлится до 1 октября. По всей стране состоится около 1100 бесплатных кинопоказов. В этом году в программу вошли короткометражные ленты с Чулпан Хаматовой, Варварой Шмыковой, Владимиром Вдовиченковым и Игорем Верником, сообщают организаторы.

Короткометражки с Хаматовой, Шмыковой и Вдовиченковым представят на Фестивале уличного кино
фото: wsffest.com

В основном конкурсе представлены ленты «И привет!» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова, «Играй для каждого» Ивана Петухова, «Чернильное море» Ивана Соснина, «Показалось» Байбулата Батуллина, «Эксперт» Галины Масленниковой, «Телохранитель» Оксаны Карас, «Легкий способ бросить курить» Анны Колчиной и Алексея Кузмина-Тарасова, «Варя» Ники Горбушиной и «Фокус-группа» Алексея Карпова. Более чем в 1000 городах и населенных пунктах России зрителей также ждут образовательные паблик-токи и открытые встречи с известными режиссерами, продюсерами и другими участниками кинопроцесса.

Традиционно лучший проект выбирают посетители кинопоказов. При помощи фонариков они голосуют за понравившийся фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, где после завершения конкурса будут доступны все фильмы из программы.

Регистрация, полный список городов-участников, актуальная программа, адреса и даты проведения — на сайте фестиваля.
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№ 1
Аня Воронцова (Москва)   15.06.2021 - 13:19
Ой, надо будет сходить! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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