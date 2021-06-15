Короткометражки с Хаматовой, Шмыковой и Вдовиченковым представят на Фестивале уличного кино

Традиционно лучший проект выбирают посетители кинопоказов. При помощи фонариков они голосуют за понравившийся фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.
В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, где после завершения конкурса будут доступны все фильмы из программы.
Регистрация, полный список городов-участников, актуальная программа, адреса и даты проведения — на сайте фестиваля.
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