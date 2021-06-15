Российский анимационный фильм «Голый» показали на французском телеканале ARTE

Французский телеканал ARTE приобрел права на показ анимационной короткометражки «Голый» российского сценариста и режиссера Кирилла Хачатурова. Ленту показали в эфире ARTE в рамках программы Court-circuit, а также разместили на сайте, где она будет бесплатно доступна жителям европейских стран в течение первой недели, сообщает пресс-служба проекта.
фото: К/ф «Голый»
По сюжету картины где-то в лаборатории Восточной Европы происходит авария, в результате которой человек получает ненужные ему сверхспособности. Он не желает быть супергероем и спасать мир, а лишь хочет вернуться к прежней жизни. Однако даже новая сила не избавляет героя от повседневных проблем.
«В этом фильме для меня важны такие темы, как наше взаимодействие со странностями или бегство от клаустрофобии в открытое пространство», — отметил Кирилл Хачатуров.
«Голый» получил более 35 номинаций на различных киносмотрах и 9 наград. Картина стала лауреатом анимационных фестивалей в Анси, Загребе и Оттаве. Фильмом занимается компания VOSTOK — первое дистрибуционное агентство российского короткометражного кино, созданное в феврале 2019 года продюсерами Янной Буряк и Николаем Ярошенко при поддержке банка БКФ.
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