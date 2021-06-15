Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла»

В центре сюжета — барабанщик Рубен (Риз Ахмед), который вместе со своей боевой подругой Лу (Оливия Кук) сколотил панк-металлический бэнд Blackgammon. Для рокера Рубен, бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью, слишком повернут на здоровом образе жизни. Но однажды во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединенную обитель людей с глухотой – чтобы самому «научиться быть глухим».
Режиссер Дариус Мардер отметил самоотверженную работу Риза Ахмеда над ролью. Актер с нуля научился играть на ударных и освоил язык жестов, тесно сотрудничая с Сообществом глухих Бруклина.
фото: К/ф «Звук металла»
«Я начал писать сценарий для «Звука металла» около восьми лет назад. Но сам проект зародился гораздо раньше – в качестве совместной работы с моим дорогим другом и, нередко, соавтором Дереком Сиенфрэнсом. Тогда мы писали о реальной паре музыкантов, играющих металл, и это было экспериментальное, гибридное документальное кино. Зерно этого проекта выросло в фильм, который можно увидеть сейчас», – рассказал Мардер.
«Звук металла» выйдет в российский прокат 24 июня.
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