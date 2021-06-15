Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла»

анонс

Прохор Дубравин и Яна Чигир снялись в мелодраме «Двойная спираль»

Короткометражка также доступна на официальном сайте ТВ-компании

Короткометражки с Хаматовой, Шмыковой и Вдовиченковым представят на Фестивале уличного кино

15 июня

Московский форум CSTB. Telecom & Media состоится очно в плановом режиме

Он пройдет с 15 по 18 июня, несмотря на объявление этих дней нерабочими