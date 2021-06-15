Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла»

15 июня
2021 год

Новости кино >>
15 июня 2021
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок драмы «Звук металла» с Ризом Ахмедом в главной роли.



В центре сюжета — барабанщик Рубен (Риз Ахмед), который вместе со своей боевой подругой Лу (Оливия Кук) сколотил панк-металлический бэнд Blackgammon. Для рокера Рубен, бывший наркоман, завязавший с пагубной зависимостью, слишком повернут на здоровом образе жизни. Но однажды во время выступления он вдруг слышит, что ударные издают не фирменный саунд, а глухой гул. Это первый симптом неотвратимой потери слуха. И Рубен отправляется в уединенную обитель людей с глухотой – чтобы самому «научиться быть глухим».

Режиссер Дариус Мардер отметил самоотверженную работу Риза Ахмеда над ролью. Актер с нуля научился играть на ударных и освоил язык жестов, тесно сотрудничая с Сообществом глухих Бруклина.

Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла»
фото: К/ф «Звук металла»

«Я начал писать сценарий для «Звука металла» около восьми лет назад. Но сам проект зародился гораздо раньше – в качестве совместной работы с моим дорогим другом и, нередко, соавтором Дереком Сиенфрэнсом. Тогда мы писали о реальной паре музыкантов, играющих металл, и это было экспериментальное, гибридное документальное кино. Зерно этого проекта выросло в фильм, который можно увидеть сейчас», – рассказал Мардер.

«Звук металла» выйдет в российский прокат 24 июня.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Звук металла» с Ризом Ахмедом выйдет в прокат 24 июня
«Оскар» за лучший фильм получила «Земля кочевников»
«Минари», «Звук металла» и «Земля кочевников» номинированы на Critics' Choice Awards
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Риз АхмедОливия КукДерек Сиенфрэнс
фильмы
Звук металла

фотографии >>
Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла» фотографии
Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла» фотографии
Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла» фотографии
Риз Ахмед теряет слух и прощается с возлюбленной в драме «Звук металла» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Анна Цуканова-Котт
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Альберто Сорди
Бриджитт Фоссе
Хелен Хант
Эрланд Юсефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен