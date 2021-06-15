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Прохор Дубравин и Яна Чигир снялись в мелодраме «Двойная спираль»

15 июня
2021 год

Новости кино >>
15 июня 2021
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Двойная спираль» с Яной Чигир и Прохором Дубравиным в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», который занимается производством проекта.

Прохор Дубравин и Яна Чигир снялись в мелодраме «Двойная спираль»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня — следователь СК Яна Нестеренко — на хорошем счету у начальства и счастлива в браке. Она отправляется в Озерск, где не была двадцать лет, чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства.

Параллельно женщина вспоминает причины, по которым ей пришлось уехать из родного города. Будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про это, мать увезла ее из Озерска, а после родов сообщила о смерти ребенка. Спустя двадцать лет Яна выясняет, что сын жив, а воспитали его Алексей с женой. В то же время Яна и Алексей сближаются и понимают, что все годы хранили любовь друг к другу. Однако расследование приводит их к собственному сыну. Сергея Пахомова задерживают.

В актерский состав также вошли Кирилл Новицкий, Леонид Новиков и Владимир Бутенко. Режиссером выступил Юрий Владовский.
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№ 1
Аня Воронцова (Москва)   15.06.2021 - 13:19
Ой, как изменился актер! Помню его еще по "Закрытой школе" читать далее>>
Всего сообщений: 1
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