Прохор Дубравин и Яна Чигир снялись в мелодраме «Двойная спираль»

Главная героиня — следователь СК Яна Нестеренко — на хорошем счету у начальства и счастлива в браке. Она отправляется в Озерск, где не была двадцать лет, чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства.
Параллельно женщина вспоминает причины, по которым ей пришлось уехать из родного города. Будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про это, мать увезла ее из Озерска, а после родов сообщила о смерти ребенка. Спустя двадцать лет Яна выясняет, что сын жив, а воспитали его Алексей с женой. В то же время Яна и Алексей сближаются и понимают, что все годы хранили любовь друг к другу. Однако расследование приводит их к собственному сыну. Сергея Пахомова задерживают.
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