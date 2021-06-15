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Дайджест от 14.06.2021
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Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Аглая Тарасова вернулись на Патриаршие

15 июня
2021 год

Новости кино >>
15 июня 2021
В Москве начались съемки второго сезона сериала «Беспринципные» по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина. К своим ролям вернулись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Кристина Бабушкина и Николай Фоменко, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD».

Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Аглая Тарасова вернулись на Патриаршие
фото: Пресс-служба "КиноПоиск HD"

Сериал вновь расскажет про обитателей самого дорогого, престижного и модного района Москвы. Отдельная страна внутри столицы, где у жителей есть всё, включая самые неприличные истории. Вот, к примеру, Славик (Деревянко) — рекордсмен по количеству секретов. Он все так же врет жене (Акиньшина), ходит налево и снова едва не оказывается перед алтарем. Или генеральская жена Валентина (Бабушкина) — ищет себя и пускается во все тяжкие: сначала начинает петь, а потом становится депутатом, правда, к неудовольствию супруга (Фоменко). Архитектор Вера (Михалкова) продолжает попытки разобраться в отношениях с Ромой (Колокольников), а заодно и со своим тайным альтер-эго, тусовщицей Альбиной. Питерцы Юля и Паша (Тарасова и Табаков) снова объединяются, чтобы покорить Москву и друг друга. И только в отношениях Кости и Иры (Виторган и Дапкунайте), наконец, всё в порядке: гармония и регулярный секс, порой даже слишком регулярный.

Режиссером нового сезона «Беспринципных» вновь выступает Роман Прыгунов, поставивший «Магомаева» и «Духless». Производством занимается компания «Медиаслово».

Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Аглая Тарасова вернулись на Патриаршие
фото: Пресс-служба "КиноПоиск HD"

«Концепция сериала не изменится: это такой забористый и гротескный «Ералаш» для взрослых, в котором высмеиваются сегодняшние тренды. Мы не пощадили никого, сохранив при этом главное — любовь к людям и к своим героям. Они все те же, но в каждом эпизоде будут появляться новые имена, зрителям будет интересно наблюдать за происходящим», — отметил Александр Цыпкин.

Премьера второго сезона «Беспринципных» запланирована на осень 2021 года эксклюзивно на «КиноПоиск HD».
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Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Аглая Тарасова вернулись на Патриаршие фотографии
Павел Деревянко, Надежда Михалкова и Аглая Тарасова вернулись на Патриаршие фотографии
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