Зои Кравиц дебютирует в режиссуре с триллером «Остров кисок»

Американская актриса Зои Кравиц, известная по сериалу «Меломанка» и роли Женщины-кошки в грядущем «Бэтмене», дебютирует в режиссуре с триллером «Остров кисок» (Pussy Island). На главную мужскую роль она пригласила Ченнинга Татума, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
В центре сюжета окажется молодая официантка Фрида из Лос-Анджелеса, которая хочет сблизиться с филантропом и техномагнатом Слейтером Кингом (Татум). Она умело подбирается к его ближайшему окружению и попадает на закрытую встречу, организованную на частном острове Кинга. Но несмотря на приятную атмосферу, множество красивых людей, танцевальные вечеринки и льющееся рекой шампанское, девушка чувствует, что там происходит нечто ужасное.
Кравиц написала сценарий вместе с Е.Т. Файгенбаумом, одним из авторов «Меломанки». Актриса начала разрабатывать эту историю в 2017 году. По ее словам, сперва название было шуточным, но позже обрело новые смыслы. Оно отсылает к тому «времени, в котором, как мы утверждаем, больше не находимся, с точки зрения сексуальной политики».
Татум рассказал, что предложение Кравиц было шокирующим, так как обычно его видят в других амплуа, и потому он был крайне заинтересован и принял этот вызов поговорить о проблемах гендера. Актриса на главную женскую роль пока не найдена. Кравиц хочет отдать ее другой артистке, чтобы сосредоточиться на режиссуре.
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