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Братья Андреасян продюсируют экранизацию «Манюни»

16 июня
2021 год

Новости кино >>
16 июня 2021
В Армении начались съемки экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня». Одноименный сериал продюсируют братья Гевонд и Сарик Андреасян, сообщает пресс-служба проекта.

Братья Андреасян продюсируют экранизацию «Манюни»
фото: Пресс-служба проекта «Манюня»

«Манюня» — история из 1980-х о дружбе двух советских семей разных национальностей. Общий тираж книги уже превысил 1,4 млн экземпляров, а спектакли на ее основе идут в РАМТе, омском ТЮЗе и самарском СамАрте.

«Мы много лет охотились за правами на «Манюню» и, к нашему счастью, нам это удалось. Истории о дружбе, любви и вечных ценностях никогда не устареют, и наша задача напоминать новому поколению об этом, пока не стало поздно», — отметил Сарик Андреасян.

Братья Андреасян продюсируют экранизацию «Манюни»
фото: Пресс-служба проекта «Манюня»

Режиссерское кресло занял Арман Марутян, а за сценарий отвечал Гайк Асатрян. Главные роли исполняют юные актрисы Катя Темнова и Карина Каграманян. Сериал будет состоять из 10 серий по 24 минуты и выйдет в одном из онлайн-кинотеатров в конце 2021 года.

Гевонд Андреасян рассказал, что жизнь «Манюни» на экране не ограничится только их сериалом. Следующим летом начнутся съемки полнометражной экранизации, права на которую переданы компании продюсера Ольги Акатьевой «Окапи продакшн».
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№ 1
Круэлла 1982   16.06.2021 - 13:39
Вот этими руками святое трогать нельзя! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Ольга АкатьеваГевонд АндреасянСарик АндреасянГайк АсатрянКарина КаграманянАрман МарутянЕкатерина Темнова

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