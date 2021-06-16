Братья Андреасян продюсируют экранизацию «Манюни»

В Армении начались съемки экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня». Одноименный сериал продюсируют братья Гевонд и Сарик Андреасян, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Манюня»
«Манюня» — история из 1980-х о дружбе двух советских семей разных национальностей. Общий тираж книги уже превысил 1,4 млн экземпляров, а спектакли на ее основе идут в РАМТе, омском ТЮЗе и самарском СамАрте.
«Мы много лет охотились за правами на «Манюню» и, к нашему счастью, нам это удалось. Истории о дружбе, любви и вечных ценностях никогда не устареют, и наша задача напоминать новому поколению об этом, пока не стало поздно», — отметил Сарик Андреасян.
Гевонд Андреасян рассказал, что жизнь «Манюни» на экране не ограничится только их сериалом. Следующим летом начнутся съемки полнометражной экранизации, права на которую переданы компании продюсера Ольги Акатьевой «Окапи продакшн».
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