На «Кинотавре» пройдет второй питчинг сериальных проектов

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» объявил второй питчинг сериальных проектов, где авторы снова смогут напрямую презентовать свои истории представителям российских онлайн-платформ, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
К участию в питчинге приглашены «КиноПоиск HD», PREMIER, more.tv, KION, IVI, OKKO и START. Этот формат индустриального мероприятия впервые появился в деловой программе фестиваля в 2020-м и успешно себя зарекомендовал. По его итогам два проекта-финалиста были запущены в производство, а создатели еще трех сериалов, попавших в шорт-лист, продолжают работать над их сценариями со студиями и платформами.
Заявки принимаются с 17 июня по 10 августа. К питчингу допускаются все авторы вне зависимости от наличия профессионального образования и опыта работы в кино- или телеиндустрии. Для участия необходимо предоставить синопсис первого сезона объемом не более 5 страниц, библию с подробным описанием героев и мира, а также по усмотрению создателей — сценарий пилотной серии.
В питчинге примут участие 10 финалистов, прошедших отбор. Их имена объявят в конце августа, а победителя назовут в Сочи на 32-м «Кинотавре», который пройдет с 18 по 25 сентября.
Подробная информация о подаче заявок доступна на сайте фестиваля.
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