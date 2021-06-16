Юрий Стоянов возглавит жюри фестиваля сериалов «Пилот»

Объявлен состав жюри третьего фестиваля сериалов «Пилот
», который пройдет в Иваново с 25 по 27 июня. Его председателем станет заслуженный актер театра и кино Юрий Стоянов
, исполнивший главную роль в «Вампирах средней полосы
», сообщают организаторы смотра.
В жюри «Пилота» также вошли актеры Кристина Асмус
и Сергей Бурунов
, режиссер Петр Буслов
(«Домашний арест
») и сценарист Роман Кантор
(«Серебряные коньки
»). Они выберут победителей среди артистов, продюсеров, режиссеров, сценаристов и вручат специальный Приз жюри. Также лучший пилот предстоит назвать зрителям фестиваля.
Ранее была объявлена программа смотра
, куда вошли новые проекты Бориса Хлебникова
, Авдотьи Смирновой
, Вадима Перельмана
, Клима Шипенко
, Наталии Мещаниновой
, Оксаны Карас
, режиссерский дебют Евгения Стычкина
и другие сериалы. Откроется «Пилот» премьерой драмеди «Джетлаг
» с Ириной Старшенбаум
, Ксенией Раппопорт
, Егором Корешковым
и Филиппом Авдеевым
в главных ролях.
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