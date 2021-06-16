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Юрий Стоянов возглавит жюри фестиваля сериалов «Пилот»

16 июня
2021 год

Новости кино >>
16 июня 2021
Объявлен состав жюри третьего фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 25 по 27 июня. Его председателем станет заслуженный актер театра и кино Юрий Стоянов, исполнивший главную роль в «Вампирах средней полосы», сообщают организаторы смотра.

Юрий Стоянов возглавит жюри фестиваля сериалов «Пилот»

В жюри «Пилота» также вошли актеры Кристина Асмус и Сергей Бурунов, режиссер Петр БусловДомашний арест») и сценарист Роман КанторСеребряные коньки»). Они выберут победителей среди артистов, продюсеров, режиссеров, сценаристов и вручат специальный Приз жюри. Также лучший пилот предстоит назвать зрителям фестиваля.

Ранее была объявлена программа смотра, куда вошли новые проекты Бориса Хлебникова, Авдотьи Смирновой, Вадима Перельмана, Клима Шипенко, Наталии Мещаниновой, Оксаны Карас, режиссерский дебют Евгения Стычкина и другие сериалы. Откроется «Пилот» премьерой драмеди «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым и Филиппом Авдеевым в главных ролях.
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№ 1
Круэлла 1982   16.06.2021 - 15:23
Один из немногих отечественных артистов, кому я доверяю. Стоянов не обманет читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В конкурс фестиваля «Пилот» попали сериалы Хлебникова, Куликова, Стычкина и Шипенко
персоны
Филипп АвдеевКристина АсмусСергей БуруновПётр БусловРоман КанторОксана КарасЕгор КорешковНаталия МещаниноваВадим ПерельманКсения РаппопортАвдотья СмирноваИрина СтаршенбаумЮрий СтояновЕвгений СтычкинБорис ХлебниковКлим Шипенко
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