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Петр Рыков и Дарья Легейда приступили к съемкам в сериале «Доктор Надежда»

16 июня
2021 год

Новости кино >>
16 июня 2021
Создатели проекта «Женский доктор» запускают новый сезон под названием «Доктор Надежда». К своим ролям вернутся Петр Рыков, Дарья Легейда и Павел Вишняков, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Петр Рыков и Дарья Легейда приступили к съемкам в сериале «Доктор Надежда»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

В прошлом сезоне главные герои доктор Александр Родионов и Ольга Ольховская поженились. Остальных тоже ждал счастливый финал — обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план по открытию многопрофильной клиники. В новых эпизодах зрители узнают, кто из персонажей будет приглашен на новое место работы, а кто по-прежнему останется в клинике репродуктологии и как молодые родители Оля и Саша справятся с появлением ребенка.

В актерский состав также вошли Иван Бровин, Анастасия Панина, Тамара Морозова, Алексей Нагрудный, Валентин Томусяк, Александр Зиневич, Нинель Амутных, Надежда Хильская, Ирина Ткаленко и другие. Премьера сериала состоится этой осенью на «Dомашнем».
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