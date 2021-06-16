Петр Рыков и Дарья Легейда приступили к съемкам в сериале «Доктор Надежда»

В прошлом сезоне главные герои доктор Александр Родионов и Ольга Ольховская поженились. Остальных тоже ждал счастливый финал — обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план по открытию многопрофильной клиники. В новых эпизодах зрители узнают, кто из персонажей будет приглашен на новое место работы, а кто по-прежнему останется в клинике репродуктологии и как молодые родители Оля и Саша справятся с появлением ребенка.
обсуждение >>