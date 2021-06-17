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Сергей Безруков, Игорь Петренко и Алексей Бардуков сыграют в «Нюрнберге»

17 июня
2021 год

Новости кино >>
17 июня 2021
На киностудии «Мосфильм» стартовал столичный блок съемок картины «Нюрнберг» режиссера Николая ЛебедеваЛегенда №17»). От России в фильме заняты Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и Сергей Безруков, которому досталась роль Романа Руденко, главного обвинителя на процессе от СССР, сообщает пресс-служба проекта.

Сергей Безруков, Игорь Петренко и Алексей Бардуков сыграют в «Нюрнберге»
фото: instagram.com/emironovofficial

В ленте снимается множество зарубежных актеров из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран. Совместно с российской кинокомпанией «Синема Продакшн» производством занимаются кинематографисты Чехии и Германии. В основу сценария положен роман «На веки вечные» юриста и историка Александра Звягинцева, посвятившего более 40 лет изучению Нюрнбергского процесса.

В одном из павильонов «Мосфильма» построена точная копия «Зала 600» нюрнбергского Дворца Правосудия, где проводились заседания Международного военного трибунала с 1945 по 1946 годы. В апреле часть съемок прошла в Чехии, а после работы в Москве группа планирует продолжить в Германии и Бельгии.

«По жанру наш фильм – детективно-шпионский триллер. В нем будут погони, перестрелки, предательство, будет любовь и много всего, что составляет основу человеческих отношений. Я надеюсь, у нас получится история не только о том, что случилось в середине прошлого века на исходе одной из самых страшных катастроф человечества, но и о том, что происходит с нами сейчас», — отметил режиссер Николай Лебедев.

«Нюрнберг» станет первым в мировом кинематографе игровым полнометражным фильмом о главном Нюрнбергском процессе, где на скамью подсудимых сели бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные Международным Трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, создании концлагерей, убийствах мирных жителей и Холокосте.

Ранее события трибунала нашли свое отражение в документальных лентах «Суд народов», «Нюрнбергский процесс: нацистские преступники на скамье подсудимых», телевизионном мини-сериале «Нюрнберг». Оскароносный фильм Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс» посвящен не основному, а одному из «малых» нюрнбергских процессов – так называемому «суду над судьями».
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