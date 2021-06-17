Премьера «Пробуждения» с Евгением Мироновым состоится 1 июля

Премьера детективного сериала «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли состоится 1 июля на IVI, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Это адаптация формата одноименной американской драмы, вышедшей в 2012 году.
фото: Пресс-служба IVI
Триллер линейки IVI Originals расскажет о следователе Павле Фролове, который буквально живет на работе. Долгожданный отдых в кругу семьи оборачивается катастрофой — по дороге Фроловы попадают в страшную автомобильную аварию. Очнувшись в больнице, герой понимает, что происходит нечто очень странное. Каждый день Павла начинается в разных реальностях: в одной выжила его жена Светлана, в другой — сын Кирилл. Теперь мужчине предстоит раскрыть самое важное дело в жизни, от которого зависит судьба семьи.
Чтобы добиться реалистичности в кадре, консультантами сериала выступили профессиональные судмедэксперты, криминалисты, сотрудники Следственного комитета РФ, спасатели МЧС и психиатры. Специально для роли Евгений Миронов освоил навыки стрельбы и подводного плавания.
«Главная тема в этом проекте для меня – тема семьи. Мы долго работали над сценарием, драматургией, характерами. Еще дольше искали актера на главную роль, пока не предложили сценарий Евгению Миронову. Во многом благодаря нашей совместной работе проект состоялся. И в итоге стал сильно отличаться от оригинального американского формата. Если у западных коллег финал остается открытым, то мы в своей истории ставим точку. Зритель получает ответ и понимает, ради чего он потратил время», — отметил Эдуард Парри.
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