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Евгений Ткачук пробует избавиться от заикания в драме «Дышите свободно»

17 июня
2021 год

Новости кино >>
17 июня 2021
В Санкт-Петербурге стартовали съемки драмы Сергея Бодрова «Дышите свободно» про людей, которые лечатся от заикания. Главные роли исполняют Евгений Ткачук, Полина Агуреева и Полина Пушкарук, сообщает пресс-служба проекта.

Евгений Ткачук пробует избавиться от заикания в драме «Дышите свободно»
фото: Пресс-служба проекта «Дышите свободно»

Главный герой Илья (Ткачук) сильно заикается. Это мешает всему —​ личной жизни, общению с ребенком, работе.​ ​В​ отчаянии он​ записывается на курс известного доктора Черкасовой (Агуреева), гуру своего дела, которую​ пациенты считают​ волшебницей. Там он​ встречает новых друзей и​ новую любовь – молодую девушку Веру (Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой тоже​ нравится Илья и она намерена его завоевать.​

В проекте также заняты Михаил Тройник, Илья Дель, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Дмитрий Щербаков, Татьяна Полонская, Алиса Олейник и другие.

Евгений Ткачук пробует избавиться от заикания в драме «Дышите свободно»
фото: Пресс-служба проекта «Дышите свободно»

«Мы познакомились с Сергеем Бодровым-старшим в девяностые, и уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся от этого недуга — заикания. Он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет, и вот семь месяцев назад он уже ничего не говорил, а просто прислал сценарий, и мы запустили его в работу», — рассказал продюсер фильма Сергей Сельянов.

Съемки «Дышите свободно» пройдут в Санкт-Петербурге и области до середины июля. В российский прокат картину выпустит компания Sony Pictures.
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