Евгений Ткачук пробует избавиться от заикания в драме «Дышите свободно»

Главный герой Илья (Ткачук) сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Агуреева), гуру своего дела, которую пациенты считают волшебницей. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой тоже нравится Илья и она намерена его завоевать.
«Мы познакомились с Сергеем Бодровым-старшим в девяностые, и уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся от этого недуга — заикания. Он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет, и вот семь месяцев назад он уже ничего не говорил, а просто прислал сценарий, и мы запустили его в работу», — рассказал продюсер фильма Сергей Сельянов.
Съемки «Дышите свободно» пройдут в Санкт-Петербурге и области до середины июля. В российский прокат картину выпустит компания Sony Pictures.
обсуждение >>