Мировая премьера «Дюны» пройдет на Венецианском кинофестивале

Долгожданная мировая премьера «Дюны
» Дени Вильнёва
состоится 3 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале во внеконкурсной программе. Об этом сообщается на сайте
смотра.
Сюжета фильма основан на одноименном научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта. Действие разворачивается на пустынной, вымирающей без воды планете Арракис. Она считается единственным источником вещества меланж, необходимого для полетов в космос, и потому Два Великих Дома межгалактической империи вступают в борьбу за господство над ней.
В актерский состав вошли Тимоти Шаламе
, Зендая
, Оскар Айзек
, Ребекка Фергюсон
, Джош Бролин
, Стеллан Скарсгард
, Дэйв Батиста
, Шарлотта Рэмплинг
и другие. Изначально премьера была запланирована на 18 декабря 2020-го, но студия Warner Bros. перенесла ее практически на год.
Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.
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