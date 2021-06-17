Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Дайджест от 14.06.2021
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мировая премьера «Дюны» пройдет на Венецианском кинофестивале

17 июня
2021 год

Новости кино >>
17 июня 2021
Долгожданная мировая премьера «Дюны» Дени Вильнёва состоится 3 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале во внеконкурсной программе. Об этом сообщается на сайте смотра.

Мировая премьера «Дюны» пройдет на Венецианском кинофестивале

Сюжета фильма основан на одноименном научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта. Действие разворачивается на пустынной, вымирающей без воды планете Арракис. Она считается единственным источником вещества меланж, необходимого для полетов в космос, и потому Два Великих Дома межгалактической империи вступают в борьбу за господство над ней.

В актерский состав вошли Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и другие. Изначально премьера была запланирована на 18 декабря 2020-го, но студия Warner Bros. перенесла ее практически на год.

Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
20 самых ожидаемых экранизаций 2021 года
Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
«Дюна», «Матрица 4» и сиквел «Отряда самоубийц» одновременно выйдут онлайн и офлайн
Премьеру «Дюны» Дени Вильнёва перенесли на год вперёд
персоны
Оскар АйзекДэйв БатистаДжош БролинДени ВильнёвЗендаяШарлотта РэмплингСтеллан СкарсгардРебекка ФергюсонТимоти Шаламе
фильмы
Дюна

анонс

Деконструкция «Хозяин морей: На краю Земли»

Скорбим

Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.
Роман Цурцумия
16 июня ушёл из жизни кинооператор Роман Цурцумия.
Николай Панов
15 июня ушёл из жизни актёр Николай Панов.
Пётр Деметр
15 июня ушёл из жизни актёр Пётр Деметр.
Александр Межов
15 июня ушёл из жизни актёр Александр Межов.
Нина Нехлопоченко
15 июня ушла из жизни актриса Нина Нехлопоченко.
Феликс Ростоцкий
14 июня скончался художник Феликс Ростоцкий.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (ст.)
Александра Захарова
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Вадим Цаллати
Дмитрий Шевченко
Игнаци Гоголевский
Михал Жебровский
Грег Киннер
Дени Лаван
Джейсон Патрик
Болеслав Плотницкий
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен