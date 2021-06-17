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Федор Бондарчук вновь отправится из Москвы в региональный вуз

17 июня
2021 год

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17 июня 2021
В Москве завершились съемки второго сезона сериала «Год культуры». К главной роли в комедии вернулся Федор Бондарчук – он вновь сыграл высокопоставленного московского чиновника Виктора Сычева, вынужденного отправиться из Москвы в региональный вуз, сообщает пресс-служба ТНТ.

Федор Бондарчук вновь отправится из Москвы в региональный вуз
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету еще одним поводом для ссылки Сычева в провинцию станет Первый международный литературный форум. Мужчина уже готовился к обещанному повышению, но внезапно он узнал, что не до конца искупил свою вину за неудобный вопрос президенту на прямой линии от преподавателя регионального вуза. Поэтому Сычев снова отправляется в Верхнеямск, где за время его отсутствия многое изменилось.

Компанию Бондарчуку составили Риналь Мухаметов, Мария Ахметзянова, Александр Яценко, Ольга Медынич, Александр Лыков, Владимир Епифанцев, Мария Карпова и другие.

Премьера новых серий запланирована на 2022 год.
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Федор Бондарчук вновь отправится из Москвы в региональный вуз фотографии
Федор Бондарчук вновь отправится из Москвы в региональный вуз фотографии
Федор Бондарчук вновь отправится из Москвы в региональный вуз фотографии
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