Федор Бондарчук вновь отправится из Москвы в региональный вуз

В Москве завершились съемки второго сезона сериала «Год культуры». К главной роли в комедии вернулся Федор Бондарчук – он вновь сыграл высокопоставленного московского чиновника Виктора Сычева, вынужденного отправиться из Москвы в региональный вуз, сообщает пресс-служба ТНТ.
фото: Пресс-служба ТНТ
По сюжету еще одним поводом для ссылки Сычева в провинцию станет Первый международный литературный форум. Мужчина уже готовился к обещанному повышению, но внезапно он узнал, что не до конца искупил свою вину за неудобный вопрос президенту на прямой линии от преподавателя регионального вуза. Поэтому Сычев снова отправляется в Верхнеямск, где за время его отсутствия многое изменилось.
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