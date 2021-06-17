Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Дайджест от 14.06.2021
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мила Сивацкая улетит на Мальдивы в новых эпизодах «Гранда»

17 июня
2021 год

Новости кино >>
17 июня 2021
Премьера пятого сезона сериала «Гранд», который станет завершением комедийной киносаги о жизни загородного эко-отеля, состоится 9 июля на START. К привычным подмосковным локациям добавятся красочные пейзажи Мальдив и появится новая героиня в исполнении Ксении Тепловой, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Мила Сивацкая улетит на Мальдивы в новых эпизодах «Гранда»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В финале истории «Гранд» ждут большие перемены. Ксюша (Мила Сивацкая) оставит кресло генерального менеджера эко-отеля и улетит на Мальдивы. Девушка попытается сохранить отношения с Юрой (Александр Соколовский) на расстоянии, что будет нелегко, ведь рядом с мужчиной окажется его бывшая возлюбленная (Ксения Теплова). Лев Глебович (Александр Лыков) наконец узнает, какой недуг терзает его все эти годы, а зрители поймут причину его чудачеств. Он будет искать любовь всей своей жизни и найдет ее, причем дважды.

К своим ролям в сериале также вернуться Владислав Ветров, Елизавета Кононова, Наталья Щукина, Александра Урсуляк, Игорь Хрипунов и Николай Шрайбер. Также в финальном сезоне зрители снова увидят Алику Смехову, сыгравшую маму Ксюши — владелицу сети маникюрных салонов из Барнаула. В роли самой себя предстанет певица Валерия.

Мила Сивацкая улетит на Мальдивы в новых эпизодах «Гранда»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Безусловно, я буду скучать. В последний съемочный день в павильоне была массовая сцена, в которой Ксюша идет, разворачивается, смотрит на всех, и Лев Глебович говорит: "Ты — моя навеки симпапулька". Когда камеры уже отвернулись от меня, я просто не могла успокоиться — рыдала как в детском саду, потому что это все было так мило и чувственно. Потом уже с ребятами на Мальдивах у нас была крайняя сцена, был потрясающий закат, мы сели на лавочку, сняли небольшое видео, обнялись, смотрели на закат и уже финально прощались с проектом», — рассказала Мила Сивацкая.

Впервые «Гранд» вышел на экраны в августе 2018 года, став продолжением популярных ситкомов «Отель Элеон» и «Кухня», и рассказывал о приключениях в гостиничных интерьерах отеля Grand Lion. В третьем сезоне место действия перемещается в загородный эко-отель Grand, где Ксюша становится управляющей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
START
персоны
ВалерияВладислав ВетровЕлизавета КононоваАлександр ЛыковМила СивацкаяАлика СмеховаАлександр СоколовскийКсения ТепловаАлександра УрсулякИгорь ХрипуновНиколай ШрайберНаталья Щукина
фильмы
ГрандГранд-2Гранд-3Гранд-4Гранд-5Кухня (все сезоны)Отель Элеон (все сезоны)

анонс

Деконструкция «Хозяин морей: На краю Земли»

Скорбим

Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.
Роман Цурцумия
16 июня ушёл из жизни кинооператор Роман Цурцумия.
Николай Панов
15 июня ушёл из жизни актёр Николай Панов.
Пётр Деметр
15 июня ушёл из жизни актёр Пётр Деметр.
Александр Межов
15 июня ушёл из жизни актёр Александр Межов.
Нина Нехлопоченко
15 июня ушла из жизни актриса Нина Нехлопоченко.
Феликс Ростоцкий
14 июня скончался художник Феликс Ростоцкий.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Марина Доможирова
Николай Ерёменко (ст.)
Александра Захарова
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Вадим Цаллати
Дмитрий Шевченко
Игнаци Гоголевский
Михал Жебровский
Грег Киннер
Дени Лаван
Джейсон Патрик
Болеслав Плотницкий
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен