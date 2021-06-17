Мила Сивацкая улетит на Мальдивы в новых эпизодах «Гранда»

Премьера пятого сезона сериала «Гранд», который станет завершением комедийной киносаги о жизни загородного эко-отеля, состоится 9 июля на START. К привычным подмосковным локациям добавятся красочные пейзажи Мальдив и появится новая героиня в исполнении Ксении Тепловой, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
В финале истории «Гранд» ждут большие перемены. Ксюша (Мила Сивацкая) оставит кресло генерального менеджера эко-отеля и улетит на Мальдивы. Девушка попытается сохранить отношения с Юрой (Александр Соколовский) на расстоянии, что будет нелегко, ведь рядом с мужчиной окажется его бывшая возлюбленная (Ксения Теплова). Лев Глебович (Александр Лыков) наконец узнает, какой недуг терзает его все эти годы, а зрители поймут причину его чудачеств. Он будет искать любовь всей своей жизни и найдет ее, причем дважды.
«Безусловно, я буду скучать. В последний съемочный день в павильоне была массовая сцена, в которой Ксюша идет, разворачивается, смотрит на всех, и Лев Глебович говорит: "Ты — моя навеки симпапулька". Когда камеры уже отвернулись от меня, я просто не могла успокоиться — рыдала как в детском саду, потому что это все было так мило и чувственно. Потом уже с ребятами на Мальдивах у нас была крайняя сцена, был потрясающий закат, мы сели на лавочку, сняли небольшое видео, обнялись, смотрели на закат и уже финально прощались с проектом», — рассказала Мила Сивацкая.
Впервые «Гранд» вышел на экраны в августе 2018 года, став продолжением популярных ситкомов «Отель Элеон» и «Кухня», и рассказывал о приключениях в гостиничных интерьерах отеля Grand Lion. В третьем сезоне место действия перемещается в загородный эко-отель Grand, где Ксюша становится управляющей.
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