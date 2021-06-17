Максим Радугин найдет в реке «Ведьму»

Действие сериала разворачивается в небольшом селе. Кузнец Роман замечает в реке девушку и, вытащив ее из воды, приносит в свой дом. Он обращается за помощью к местной знахарке Рае, которая предупреждает, что мужчина навлек на деревню большую беду. Среди жителей проходит слух о появлении ведьмы, которая, по преданию, не может утонуть. После происшествия героиня не может вспомнить даже свое имя, а тем временем в селе появляются вооруженные люди, разыскивающие девушку похожую на нее.
«С теплом вспоминаю фильм "Ведьма" и свою роль в нем. Мой герой, кузнец Роман, настоящий мужчина, телом и духом, способный защитить себя и свою женщину. Кто не хотел бы быть на него похожим? Он не только без колебаний пришел на помощь незнакомой девушке, но и потом ему достало мужества слушать свое сердце, а не мнение окружающих и быть верным той, что этим сердцем завладела. Для меня это в первую очередь фильм о верности», — рассказал Максим Радугин.
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