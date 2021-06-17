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Виктория Толстоганова борется с коррупцией в трейлере «Чиновницы»

17 июня
2021 год

Новости кино >>
17 июня 2021
В сети появился трейлер сериала «Чиновница» с Викторией Толстогановой в роли чиновницы регионального Минздрава.



По сюжету успешная чиновница увлеклась сладкой жизнью, помогая «правильным людям» выигрывать тендеры и не замечая «ошибки» в расчетах. Но смерть близкого человека от поддельных таблеток открыла ей глаза на происходящее, и теперь женщина намерена бороться с системой и дойти до министра.

«У нас в обществе достаточно, мягко говоря, прохладное отношение к чиновникам. И это понятно, меня тоже сложно заставить их полюбить. И казалось бы, чем может привлечь сериал под названием «Чиновница». Но у нас история не про должность, а про людей. Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она прежде всего женщина, да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь, но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. Но почти все мужчины, которые ее окружают, пытаются ее использовать», — отметила Толстоганова.

Виктория Толстоганова борется с коррупцией в трейлере «Чиновницы»
фото: Пресс-служба KION

В актерский состав также вошли Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких. Режиссерское кресло заняла Оксана Карас.

Съемки проекта проходили в Ленинградской области — в окрестностях Санкт-Петербурга, а также в Выборге и Кронштадте. Однако в кадре не будет узнаваемых городских окраин. В сериале создан образ некоего провинциального города с выходом к воде.

Премьера «Чиновницы» состоится 30 июня в онлайн-кинотеатре KION.
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Виктория Толстоганова стала «Чиновницей»
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