Виктория Толстоганова борется с коррупцией в трейлере «Чиновницы»

По сюжету успешная чиновница увлеклась сладкой жизнью, помогая «правильным людям» выигрывать тендеры и не замечая «ошибки» в расчетах. Но смерть близкого человека от поддельных таблеток открыла ей глаза на происходящее, и теперь женщина намерена бороться с системой и дойти до министра.
«У нас в обществе достаточно, мягко говоря, прохладное отношение к чиновникам. И это понятно, меня тоже сложно заставить их полюбить. И казалось бы, чем может привлечь сериал под названием «Чиновница». Но у нас история не про должность, а про людей. Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она прежде всего женщина, да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь, но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. Но почти все мужчины, которые ее окружают, пытаются ее использовать», — отметила Толстоганова.
Съемки проекта проходили в Ленинградской области — в окрестностях Санкт-Петербурга, а также в Выборге и Кронштадте. Однако в кадре не будет узнаваемых городских окраин. В сериале создан образ некоего провинциального города с выходом к воде.
Премьера «Чиновницы» состоится 30 июня в онлайн-кинотеатре KION.
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