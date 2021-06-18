«Мастер и Маргарита», «Кракен» и «Ходжа Насреддин» получат поддержку Фонда кино

Фонд кино выделит средства на создание десяти национальных фильмов, представленных компаниями-лидерами отечественного кинопроизводства. Список победителей питчинга опубликован на сайте
организации.
Так, финансирование получат лента «Мастер и Маргарита
» Михаила Локшина
, ранее заявленная как «Воланд
», с Евгением Цыгановым
и Юлией Снигирь
в главных ролях, анимационный проект Тимура Бекмамбетова
«Ходжа Насреддин
», в озвучивании которого примет участие Константин Хабенский
, картина Сергея Урсуляка
«Праведник
» о подвиге Николая Киселева во время Великой Отечественной войны и новая экранизация фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед
», которую поставит Егор Баранов
. Его второй проект — «Метро 2033
» по роману Дмитрия Глуховского
— не был поддержан Фондом.
Среди победителей питчиннга также полнометражный дебют Алексея Смирнова
«Подвиг
» с Чулпан Хаматовой
и Федором Бондарчуком
, фэнтези Алексея Мизгирева
«Крысолов
», военная драма «Джон
» Алексея Чадова
, где он сам исполнит главную роль, и «Русская пятерка
» Павла Костомарова
о пяти хоккеистах — Фетисове, Константинове, Фёдорове, Ларионове и Козлове.
Кроме того, в списке поддержанных проектов два фильма Алексея Сидорова
— приключенческое фэнтези «Кракен
» про битву атомной подводной лодки с огромным морским чудовищем и спортивная драма «Чемпион мира
» о шахматистах с Иваном Янковским
и Константином Хабенским.
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