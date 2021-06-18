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«Мастер и Маргарита», «Кракен» и «Ходжа Насреддин» получат поддержку Фонда кино

18 июня
2021 год

Новости кино >>
18 июня 2021
Фонд кино выделит средства на создание десяти национальных фильмов, представленных компаниями-лидерами отечественного кинопроизводства. Список победителей питчинга опубликован на сайте организации.

«Мастер и Маргарита», «Кракен» и «Ходжа Насреддин» получат поддержку Фонда кино

Так, финансирование получат лента «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, ранее заявленная как «Воланд», с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях, анимационный проект Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин», в озвучивании которого примет участие Константин Хабенский, картина Сергея Урсуляка «Праведник» о подвиге Николая Киселева во время Великой Отечественной войны и новая экранизация фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед», которую поставит Егор Баранов. Его второй проект — «Метро 2033» по роману Дмитрия Глуховского — не был поддержан Фондом.

Среди победителей питчиннга также полнометражный дебют Алексея Смирнова «Подвиг» с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком, фэнтези Алексея Мизгирева «Крысолов», военная драма «Джон» Алексея Чадова, где он сам исполнит главную роль, и «Русская пятерка» Павла Костомарова о пяти хоккеистах — Фетисове, Константинове, Фёдорове, Ларионове и Козлове.

Кроме того, в списке поддержанных проектов два фильма Алексея Сидорова — приключенческое фэнтези «Кракен» про битву атомной подводной лодки с огромным морским чудовищем и спортивная драма «Чемпион мира» о шахматистах с Иваном Янковским и Константином Хабенским.
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