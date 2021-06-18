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Сергей Безруков перевоплотится в американского «Шпиона»

18 июня
2021 год

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18 июня 2021
В Москве стартовали съемки детективного сериала «Шпион» режиссера Вано Бурдули. Главную роль исполняет Сергей Безруков, под которого специально писался сценарий. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», занимающейся производством проекта для Первого канала.

Сергей Безруков перевоплотится в американского «Шпиона»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету талантливый аналитик Андрей Рыбин работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Он собирается на пенсию, чтобы наконец отдохнуть и проводить больше времени с женой, взрослой дочерью и любимой собакой. Внезапно на него выходит бывший сотрудник ЦРУ Донован. Двадцать пять лет назад он внедрил разведчика-нелегала Рыбина в Россию и теперь требует исполнения взятых на себя обязательств. Однако герой понимает, что Россия стала ему родной и теперь именно она и есть его Родина.

«С одной стороны, Рыбин – американец в третьем поколении, с другой – человек, который четверть века живет в России. Внезапно он оказывается перед очень серьезным выбором: работа или семья. Что он выберет? И насколько вправе будет сделать такой выбор? Этими вопросами я буду задаваться в процессе съемок», – рассказывает Безруков.

Сергей Безруков перевоплотится в американского «Шпиона»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

В актерский состав проекта также вошли Ольга Ломоносова, Алексей Матошин, Соня Аржаных, Павел Чернышов, Татьяна Яхина, Ольга Виниченко, Сергей Юшкевич и другие.

Собаку породы колли, которая является полноправным членом семьи Рыбина, нашли в Москве. Пес по кличке Лэсси – единственный намек на прошлое Рыбина, ведь в детстве многие смотрели американский сериал «Лэсси», а у юного Андрея – тогда еще американца – такая собака даже была.
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