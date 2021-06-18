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«От печали до радости» Эдуарда Парри получил гран-при кинофестиваля «Провинциальная Россия»

18 июня
2021 год

Новости кино >>
18 июня 2021
Объявлены победители VIII кинофестиваля «Провинциальная Россия», состоявшегося в Ейске. Гран-при достался фильму «От печали до радости» Эдуарда Парри, сообщают организаторы смотра.

«От печали до радости» Эдуарда Парри получил гран-при кинофестиваля «Провинциальная Россия»

Картину также отметили за продюсерскую работу Екатерины Сарычевой и лучший актерский ансамбль, в который вошли Федор Добронравов, Инга Оболдина и Ирина Пегова.

Приз главы Ейского района получил фильм «Клятва» Романа Нестеренко, также названного лучшим режиссером. Награду президента фестиваля Сергея Новожилова вручили драме Максима Дашкина «На дальних рубежах» с Викторией Толстогановой в главной роли. Среди сценаристов лучшими стали Юлия Колесник и Александр Русаков, работавшие над «Землей Эльзы».

Награда от зрителей смотра досталась спортивной драме «На острие» Эдуарда Бордукова. Был отмечен призом и ее оператор Михаил Милашин.
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персоны
Эдуард БордуковМаксим ДашкинФёдор ДобронравовЮлия КолесникМихаил МилашинРоман НестеренкоСергей НовожиловИнга ОболдинаЭдуард ПарриИрина ПеговаЕкатерина СарычеваВиктория Толстоганова
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