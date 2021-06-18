«От печали до радости» Эдуарда Парри получил гран-при кинофестиваля «Провинциальная Россия»

Объявлены победители VIII кинофестиваля «Провинциальная Россия», состоявшегося в Ейске. Гран-при достался фильму «От печали до радости
» Эдуарда Парри
, сообщают организаторы смотра.
Картину также отметили за продюсерскую работу Екатерины Сарычевой
и лучший актерский ансамбль, в который вошли Федор Добронравов
, Инга Оболдина
и Ирина Пегова
.
Приз главы Ейского района получил фильм «Клятва
» Романа Нестеренко
, также названного лучшим режиссером. Награду президента фестиваля Сергея Новожилова
вручили драме Максима Дашкина
«На дальних рубежах
» с Викторией Толстогановой
в главной роли. Среди сценаристов лучшими стали Юлия Колесник
и Александр Русаков
, работавшие над «Землей Эльзы
».
Награда от зрителей смотра досталась спортивной драме «На острие
» Эдуарда Бордукова
. Был отмечен призом и ее оператор Михаил Милашин
.
обсуждение >>