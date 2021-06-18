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Дайджест от 14.06.2021
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Павел Трубинер, Владимир Ильин и Борис Галкин начнут работу «Под прикрытием»

18 июня
2021 год

Новости кино >>
18 июня 2021
Премьера детективного сериала «Под прикрытием» с Павлом Трубинером, Владимиром Ильиным и Борисом Галкиным состоится 23 июня в эфире НТВ. Это адаптация корейского сериала Hidden Identity, который вышел в 2015 году, сообщает пресс-служба телеканала.

Павел Трубинер, Владимир Ильин и Борис Галкин начнут работу «Под прикрытием»
фото: Пресс-служба НТВ

Сюжет отечественной версии развернется вокруг полковника Соболя (Павел Трубинер), который руководит вневедомственным секретным отделом, созданным для борьбы с неуловимой преступной группировкой. Официальные ведомства не могут выйти на руководителя этой банды — мистического «Призрака», подготовившего террористический акт. Его бойцы всегда оказываются на шаг впереди и предпочитают умереть, чем выдать своего лидера. В этом сложном и запутанном деле Соболю помогают опытные наставники – Глеб Дорохов (Владимир Ильин) и Николай Аксенов (Андрей Ильин). В процессе расследования герою становится ясно, что его команда имеет дело с идейными фанатиками, для которых «Призрак» – учитель и гуру нового порядка.

Съемки картины прошли в Москве, Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Париже и Риме. Работали и в авиационных ангарах, и в метро-шахтах, и на плавсредствах, и на заброшенных предприятиях, и на крышах высотных зданий, а также в кафе, ресторанах и отелях. Еще на этапе подготовки создатели решили не строить декорации, а отдать предпочтения реально существующим локациям.

Павел Трубинер, Владимир Ильин и Борис Галкин начнут работу «Под прикрытием»
фото: Пресс-служба НТВ

«Данная история отличалась густонаселенностью персонажей, большим количеством разнообразных локаций, стремительностью действия, включающего сцены погонь, перестрелок и драк, что присуще подобному жанру», – отметил режиссер и автор сценария Сергей Ткачев.

В актерский состав также вошли Илья Малаков, Дмитрий Миллер, Арина Постникова, Владимир Виноградов, Михаил Гаврилов, Рамиль Сабитов, Сергей Соцердотский, Анна Невская, Алексей Шевченков, Дмитрий Куличков и другие.
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