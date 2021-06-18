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Дайджест от 14.06.2021
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Объявлены лауреаты премии «Большая цифра»

18 июня
2021 год

Новости кино >>
18 июня 2021
Объявлены лауреаты 12-й национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Итоги подвели в рамках выставки-форума CSTB. Telecom & Media, сообщают организаторы.

Объявлены лауреаты премии «Большая цифра»
фото: Пресс-служба премии «Большая цифра»

Онлайн-кинотеатр KION был награжден специальным призом в номинации «Открытие года». Лучшим OTT продуктом назвали платформу Wink, а среди VOD-сервисов отметили «Амедиатеку».

Сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз, представляющий линейку проектов KION Originals, был награжден в номинации «OTT Originals: Контент, созданный специально для показа в онлайн-кинотеатре». В этой же категории призы получили «Перевал Дятлова» от PREMIER и «Нежность» от IVI.

Одержали победу телеканалы «Бобер», «Музыка Первого» и «Дом кино Премиум». Также награды вручили создателям программы «Путь к Победе» и новогоднего шоу «SnowПати 20/21». Спецприз организаторов «За эффективное использование диджитал форматов» достался телеканалу RTVi.
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