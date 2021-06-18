Объявлены лауреаты премии «Большая цифра»

Объявлены лауреаты 12-й национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Итоги подвели в рамках выставки-форума CSTB. Telecom & Media, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба премии «Большая цифра»
Онлайн-кинотеатр KION был награжден специальным призом в номинации «Открытие года». Лучшим OTT продуктом назвали платформу Wink, а среди VOD-сервисов отметили «Амедиатеку».
Сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз, представляющий линейку проектов KION Originals, был награжден в номинации «OTT Originals: Контент, созданный специально для показа в онлайн-кинотеатре». В этой же категории призы получили «Перевал Дятлова» от PREMIER и «Нежность» от IVI.
Одержали победу телеканалы «Бобер», «Музыка Первого» и «Дом кино Премиум». Также награды вручили создателям программы «Путь к Победе» и новогоднего шоу «SnowПати 20/21». Спецприз организаторов «За эффективное использование диджитал форматов» достался телеканалу RTVi.
обсуждение >>