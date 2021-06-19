Хироюки Санада вновь пересечётся с Джоном Уиком

Хироюки Санада
составит компанию Киану Ривзу
в четвёртом «Джоне Уике
» Чада Стахелски
, уверяет Deadline
.
«Я давно восхищаюсь Хироюки как актёром и исполнителем трюков, поэтому для меня большая честь приветствовать его в семье Джона Уика», —
прокомментировал Стахелски возвращение Санады к роли из «Джона Уика 3
».
Ранее к фильму присоединились Донни Йен
, Билл Скарсгард
, Лоуренс Фишбёрн
, Шамир Андерсон
и японо-британская певица Рина Саваяма
. За сценарий отвечают Шэй Хаттен
и Майкл Финч
. Продюсерская команда состоит из Бэзила Иваныка
, Эрики Ли
и Стахелски. Ривз числится исполнительным продюсером. Съёмки четвёртой главы, стартующие этим летом, пройдут во Франции, Германии и Японии.
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