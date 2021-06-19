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Хироюки Санада вновь пересечётся с Джоном Уиком

19 июня
2021 год

Новости кино >>
19 июня 2021
Хироюки Санада составит компанию Киану Ривзу в четвёртом «Джоне Уике» Чада Стахелски, уверяет Deadline.

Хироюки Санада вновь пересечётся с Джоном Уиком
фото: binged.com

«Я давно восхищаюсь Хироюки как актёром и исполнителем трюков, поэтому для меня большая честь приветствовать его в семье Джона Уика», — прокомментировал Стахелски возвращение Санады к роли из «Джона Уика 3».

Ранее к фильму присоединились Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоуренс Фишбёрн, Шамир Андерсон и японо-британская певица Рина Саваяма. За сценарий отвечают Шэй Хаттен и Майкл Финч. Продюсерская команда состоит из Бэзила Иваныка, Эрики Ли и Стахелски. Ривз числится исполнительным продюсером. Съёмки четвёртой главы, стартующие этим летом, пройдут во Франции, Германии и Японии.
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