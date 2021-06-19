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Джерард Батлер и Брюс Уиллис впервые сыграют в одном фильме

19 июня
2021 год

Новости кино >>
19 июня 2021
Джерард Батлер и Брюс Уиллис впервые поработают вместе. Согласно пресс-службе российского дистрибьютора Megogo, актёры получили главные роли в остросюжетном триллере «Клин клином вышибают» (Hair of the dog).

Джерард Батлер и Брюс Уиллис впервые сыграют в одном фильме
фото: пресс-служба Megogo

Съёмки фильма стартуют уже 26 июня в Пуэрто-Рико. За постановку отвечает режиссёр Джэми Маршалл.

Батлер воплотит образ «Мистера Пи» — настоящего гения возмездия. Однажды к нему обращается некогда успешный бизнесмен, потерявший всё из-за своего коллеги. В поиске отмщения парень оказывается в центре опасных интриг. Он больше не брезгует ни шантажом, ни вымогательствами, но запустив цепочку сложных событий — сам становится частью заговора, в котором замешен его тесть (Уиллис).
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