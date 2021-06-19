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Дайджест от 14.06.2021
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Элайджа Вуд познакомится с «Токсичным мстителем»

19 июня
2021 год

Новости кино >>
19 июня 2021
Элайджа Вуд и Джулия Дэвис присоединились к команде грядущего перезапуска культового трэш-хоррора 1984 года «Токсичный мститель», сообщает Deadline.

Нам вновь поведают о том, как неудачник Мелвин Джанко после вынужденного купания в бочке с химическими отходами, превращается в монстра, обладающего суперсилой. Он становится спасителем Тромавилля от зла.

Элайджа Вуд познакомится с «Токсичным мстителем»
фото: joblo.com

Компанию Вуду и Дэвис составят Питер Динклэйдж, Джейкоб Тремблэ, Кевин Бэйкон и Тейлор Пейдж. За постановку и сценарий отвечает Мэйкон Блэр. Съёмки стартуют в Болгарии уже на днях.

Оригинал благодаря небезызвестной студии Troma и её бессменным руководителям Ллойду Кауфману и Майклу Херцу обзавёлся тремя продолжениями, анимационным сериалом и марвеловским комиксом.
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