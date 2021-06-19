Элайджа Вуд познакомится с «Токсичным мстителем»

Элайджа Вуд
и Джулия Дэвис присоединились к команде грядущего перезапуска культового трэш-хоррора 1984 года «Токсичный мститель
», сообщает Deadline
.
Нам вновь поведают о том, как неудачник Мелвин Джанко после вынужденного купания в бочке с химическими отходами, превращается в монстра, обладающего суперсилой. Он становится спасителем Тромавилля от зла.
Компанию Вуду и Дэвис составят Питер Динклэйдж
, Джейкоб Тремблэ
, Кевин Бэйкон
и Тейлор Пейдж. За постановку и сценарий отвечает Мэйкон Блэр
. Съёмки стартуют в Болгарии уже на днях.
Оригинал благодаря небезызвестной студии Troma и её бессменным руководителям Ллойду Кауфману
и Майклу Херцу обзавёлся тремя продолжениями, анимационным сериалом
и марвеловским комиксом.
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