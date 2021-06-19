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Джон Бернтал станет «Американским жиголо»

19 июня
2021 год

Новости кино >>
19 июня 2021
Джон Бернтал получил главную роль в десятисерийной телевизионной версии фильма Пола Шредера «Американский жиголо», уверяет THR.

Сериал, задуманный семь лет назад, создают по заказу кабельного канала Showtime Дэвид Холландер, студия Paramount TV и Джерри Брукхаймер, который был продюсером одноимённой ленты 1980 года, где главные роли сыграли Ричард Гир и Лоурен Хаттон.

Джон Бернтал станет «Американским жиголо»
фото: variety.com

Бернтал предстанет в качестве Джулиана Кея, который спустя 15 лет после ареста за убийство пытается найти себя в современной секс-индустрии Лос-Анджелеса. Вместе с тем он пытается найти того, кто его подставил, и планирует вернуть любовь Мишель в исполнении Гретхен Мол.

Компанию вышеназванным составят Рози О'Доннелл, Лиззи Броше, Лиленд Орсер, Гэбриел ЛаБелль и Уэйн Брэйди. Брукхаймер числится исполнительным продюсером, а Холландер — сценаристом и режиссёром.
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