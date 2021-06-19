Джон Бернтал станет «Американским жиголо»

Джон Бернтал
получил главную роль в десятисерийной телевизионной версии фильма Пола Шредера
«Американский жиголо
», уверяет THR
.
Сериал, задуманный семь лет назад, создают по заказу кабельного канала Showtime Дэвид Холландер, студия Paramount TV и Джерри Брукхаймер
, который был продюсером одноимённой ленты 1980 года, где главные роли сыграли Ричард Гир
и Лоурен Хаттон
.
Бернтал предстанет в качестве Джулиана Кея, который спустя 15 лет после ареста за убийство пытается найти себя в современной секс-индустрии Лос-Анджелеса. Вместе с тем он пытается найти того, кто его подставил, и планирует вернуть любовь Мишель в исполнении Гретхен Мол
.
Компанию вышеназванным составят Рози О'Доннелл
, Лиззи Броше
, Лиленд Орсер
, Гэбриел ЛаБелль и Уэйн Брэйди. Брукхаймер числится исполнительным продюсером, а Холландер — сценаристом и режиссёром.
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