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Фестиваль «Пилот» вновь перенесли из-за пандемии

19 июня
2021 год

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19 июня 2021
Третий российский фестиваль сериалов «Пилот», который должен был пройти в Иваново с 25 по 27 июня, переносится из-за сложной ситуации в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в центральном регионе России. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль «Пилот» вновь перенесли из-за пандемии
фото: facebook.com

Организаторы «Пилота» были вынуждены пойти на этот шаг ради сохранения здоровья участников, гостей фестиваля и жителей Ивановской области. До переноса на смотре планировалось обеспечить все меры, включая ежедневное тестирование, социальную дистанцию и другие предписания Роспотребнадзора.

«Считаю решение о переносе абсолютно правильным. Все мы очень ждали этот фестиваль с такой насыщенной и сильной программой и очень хотели снова все встретиться и устроить настоящий праздник киноиндустрии. Но сейчас нужно подумать прежде всего о здоровье, поэтому перенесём наш праздник и обязательно проведём его тогда, когда это точно будет безопасно», — подчеркнул президент фестиваля «Пилот» Валерий Тодоровский.
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