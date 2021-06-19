Не стало известного латвийского писателя и сценариста Славы Сэ

В Риге не стало известного латвийского писателя и сценариста Вячеслава Солдатенко
, известного под именем Слава Сэ
. Ему было 52 года. Согласно Медузе
, он с 3 июня находился в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.
Писатель родился в Риге 6 апреля 1969 года. Работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии, после сменил профессию на сантехника. Писал на русском языке юмористические зарисовки в «Живом журнале», которые позже были изданы в виде книги «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». Был популярным блогером, его тексты публиковали в России. Всего библиография автора насчитывает девять книг.
Слава Сэ выступил сценаристом фильма «Джентльмены, удачи!
» и мультфильмов «Три богатыря: ход конём
» и «Садко
». Участвовал в создании российского ремейка латвийской комедии «Свингеры
».
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