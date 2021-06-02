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В Москве впервые покажут ранние работы Анджея Жулавского

2 июня
2021 год

Новости кино >>
2 июня 2021
С 3 июня по 9 июля в киноцентре «Октябрь» проект КАРО.Арт и Польский культурный центр в Москве представят ретроспективу ранних работ Анджея Жулавского. Согласно пресс-службе показов, с именем этого постановщика кинокритики связывают радикальное обновление польского кино, а эстетика безумия, мистика, сексуальная энергия, гротескные образы и эмоционально перенасыщенные сцены проходят красной нитью через творчество мастера, став его визитной карточкой и подарив ему статус одного из самых эпатажных режиссёров.

В Москве впервые покажут ранние работы Анджея Жулавского
фото: пресс-служба КАРО.Арт

«Анджей Жулавский — один из самых ярких и провокационных творцов своего времени, ставший классиком. Каждая из лент, которые вошли в репертуар ретроспективы, заслуживает особого внимания. У поклонников КАРО.Арт появится уникальная возможность увидеть необычные картины, являющиеся наследием высокого кинематографа. Здесь важно подчеркнуть новизну события, ведь ранние фильмы, да и сама ретроспектива режиссёра пройдут в Москве впервые», — отмечает вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО» Майя Манерова.

Ретроспектива откроется 3 июня в 19:40 показом полнометражного дебюта Жулавского — военной драмы «Третья часть ночи», основанной на воспоминаниях его отца об оккупированном немцами Львове. Ретроспективу откроет киновед Денис Вирен. Фильм был награждён премией Анджея Мунка и признан настоящим прорывом из-за своей бескомпромиссности, оппозиционности идеологии того времени и натуралистических сцен. Картина разозлила партийное руководство, тем самым только увеличив объём внимания к фильму — зрителям приходилось занимать очередь ранним утром, чтобы попасть на сеанс вечером.

«Третья часть ночи»
фото: пресс-служба КАРО.Арт

Два первых короткометражных фильма, с которых начиналось творчество Жулавского, будут показаны 10 июня в 19:15. Его первый короткометражный фильм «Песнь торжествующей любви» был снят по прозе Ивана Тургенева. Мистическая драма в чёрно-белом цвете захватывает своими образами и гиперболизированными эмоциями героев. Второй короткометражный фильм «Павончелло» — экранизация рассказа Стефана Жеромского. Примечательно, что в 1965-м Анджей Вайда экранизировал «Пепел» Жеромского, а Жулавский ассистировал ему в процессе работы над картиной. По сравнению с другими работами режиссёра эта лента кажется одной из самых спокойных и сдержанных работ.

Мрачная историческая драма «Дьявол», ставшая второй полнометражной работой режиссёра, будет показана 28 июня в 19:30. Картина долгих 18 лет была запрещена цензурой из-за обилия жестоких сцен и прослеживающейся аналогии между служащим партийного аппарата и дьяволом.

«Главное — любить»
фото: пресс-служба КАРО.Арт

Показ третьей работы Жулавского — мелодрамы «Главное — любить» с Роми Шнайдер в главной роли — запланирован на 9 июля в 19:30. После показа состоится разговор с Денисом Виреном о вселенной Анджея Жулавского.

Одна из самых амбициозных и захватывающих своей масштабностью работ Жулавского — философская научно-фантастическая драма «На серебряной планете» — будет показана 18 июня в 19:30. В качестве литературной основы режиссёр использовал «Лунную трилогию» своего двоюродного деда Ежи Жулавского. Судьба картины была драматичной — из-за цензуры финансировать проект было непросто, а затем посреди производства заместитель министра культуры Януш Вильхельми приказал уничтожить все декорации и костюмы. Возобновить работу над картиной не разрешили, но Жулавский всё же смонтировал сохранившиеся фрагменты фильма, добавив вместо недостающих эпизодов их пересказ, и фильм вышел в прокат в конце 1980-х. Даже в таком виде фильм представляет огромный интерес и смотрится как законченное произведение.

«На серебряной планете»
фото: пресс-служба КАРО.Арт

Причудливый способ кинодиалога со зрителем, который использует в своих работах Анджей Жулавский, не теряет своей актуальности. А провокативная интонация авторских высказываний притягивает внимание поклонников авторского кино со всего мира и сегодня. Билеты на фильмы можно приобрести здесь.
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«Третья часть ночи»
«Третья часть ночи»
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