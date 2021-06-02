Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев вновь работают вместе спустя два десятилетия после «Бригады»

По словам Вдовиченкова, ему «часто предлагают роли людей из криминального мира, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор, что сейчас нечасто встретишь. И этот сериал всё же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. И мне кажется, зритель хочет таких историй».
Зрителям поведают историю четырёх преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь парни должны решить: поддаться воровской романтике и осуществить ограбление или выбрать спокойную жизнь с новым для них делом.
фото: пресс-служба сериала
«Мы раньше уже работали с Сариком Андреасяном, и мне нравится, как он облекает в форму комедии интересные и глубокие истории. Вот и в "Ресторане по понятиям" за гэгами и лёгким юмором стоит история исправления. Сарик дарит надежду на исправление мира и приводит персонажей к настоящим чувствам и желанию жить ради любви», — говорит Дмитрий Дюжев.
Сериал будет состоять из десяти серий по 20 минут и выйдет в одном из онлайн-кинотеатров, о чём создатели объявят дополнительно.
фото: пресс-служба сериала
«Хотя наша история про уголовников, но не про тех, которых часто показывают в нашем кино. Это – добрая весёлая и очень смешная история. Люблю работать с Сариком, а тут ещё прекрасный актёрский ансамбль подобрался, прям кайфую на площадке», — поделился Владимир Сычёв. А Иван Кокорин уверяет, что «эта история хорошо написана, в ней много светлого, хорошего, ситуационного юмора. Для меня важно находиться в команде людей, которые искренне хотят снять хорошее, доброе кино. Быть в одной команде с Сариком и потрясающими партнёрами — это для меня важно, и я "завожусь" от этого. Мой персонаж – Килька – мне близок. У нас много общего. Он искренне видит этот мир и счастлив, что находит настоящий друзей. Всё это вместе меня окрыляет, и я с удовольствием принимаю участие в этой работе».
«Гайк Асатрян написал потрясающий сценарий, и я рад, что могу снимать сериал со своей командой, с которой мы работаем над всеми нашими хитами уже много лет. С каждым из исполнителей главных ролей я уже тоже работал, но впервые соединил их на одной съёмочной площадке. Кроме них в сериале будут и другие замечательные артисты Виктория Богатырёва, Максим Коновалов, Михаил Тарабукин, Теона Дольникова, Ирина Темичева и многие другие, не обойдётся и без неожиданных сюрпризов. Поэтому я больше чем уверен, что зрителей ждёт увлекательное зрелище, смесь из самоиронии, юмора и добра», — рассказал режиссёр Сарик Андреасян.
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