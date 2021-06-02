Елизавета Боярская и Анатолий Белый вернулись к своим ролям в продолжении сериала «Ворона»

12-серийный детектив «Ворона. Тень справедливости» продолжит историю следователя Анны Воронцовой (Боярская), или, как прозвали её коллеги в следственном комитете, Вороны. В новом сезоне Анне предстоит от простых частных дел прийти к расследованию сложного, масштабного преступления. Её профессионализм, принципиальность, а также помощь напарника Сергея Кабанова (Белый), помогут ей противостоять неизвестному, который, убивая людей, хочет вовлечь её в свою борьбу за справедливость.
По словам Елизаветы Боярской, она «очень рада снова вернуться к своей Воронцовой. Я искренне люблю эту роль, мне нравится её нордический, непростой, сложносочинённый характер, нравится её принципиальность. И вообще все качества её мне импонируют несмотря на то, что назвать мою героиню Анну приятным человеком сложно. Она непростой человек. И с ней не просто, и ей не просто с людьми. Но тем не менее положительных качеств в ней больше, она человек, который всегда стоит за справедливость, за правду и идёт в этом до конца. Это редкое качество, для которого нужно бесстрашие. И таких качеств в ней очень много. Во втором сезоне предстоят новые интересные события, с которыми сталкиваются герои, думаю, что второй сезон будет не менее интересен, чем первый».
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
В первом сезоне Анне не удалось привлечь виновных к ответственности. Анна разочарована: правосудие не работает, высокопоставленные преступники неуязвимы. Она решает расследовать дела, которые находятся в зоне её возможностей. Её интересуют только те преступления, которые она может довести до суда. Не просто раскрыть преступление, но восстановить справедливость на уровне отдельных, частных судеб. Но простое, на первый взгляд, преступление о домашнем насилии, становится для неё профессиональным вызовом. Однажды, она получает от преступника «подарок» — кисть мужской руки.
«Наша команда продолжает активную работу по созданию эксклюзивного контента для пользователей Okko не ограничивая себя ни формой, ни содержанием, а напротив, стараясь находить новые и интересные проекты, которые бы пришлись по вкусу максимально широкой аудитории мультимедийного сервиса. Мы уверены, что результат работы творческой команды проекта "Ворона. Тень справедливости" по достоинству оценят зрители и наши эксклюзивные проекты продолжат тенденцию лидерства по количеству просмотров», — говорит генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев.
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