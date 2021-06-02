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На Key Buyers Event обсудят привлекательность Москвы для съёмок и перспективы российских актёров за рубежом

2 июня
2021 год

Новости кино >>
2 июня 2021
В рамках бизнес-программы онлайн-форума Key Buyers Event: digital российские и международные спикеры обсудят такие темы, как Москва в качестве международного кинохаба, социальное кино и перспективы российских актёров за рубежом, государственная поддержка копродукции и экспорта креативных индустрий, глобальные цифровые тренды, образование в киноиндустрии и прорыв российской анимации на международных рынках. Мероприятие откроется 8 июня. На его платформе пройдут 17 деловых мероприятий – панельные дискуссии, эксклюзивные сессии, презентации и интервью. Об этом сообщает пресс-служба компании Роскино, организующей международный онлайн-рынок аудиовизуального контента при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий.

На Key Buyers Event обсудят привлекательность Москвы для съёмок и перспективы российских актёров за рубежом
фото: пресс-служба Роскино

Для демонстрации участникам рынка Москвы как привлекательной локации для съёмок состоится панельная дискуссия «Место съемок — Москва». Продюсеры Шэн Тэм, Кейт Гловер, Филипп Мартинес поделятся опытом съёмок в российской столице, ставшей местом действия таких фильмов и сериалов, как «Затерянные в России», «МакМафия» и «Виктор». Расскажет о процессе съёмок в Москве и художник-постановщик сериала HBO «Чернобыль» Люк Халл. Также спикерами выступят представители крупнейших российских продакшен компаний по организации съёмок в столице России для международных проектов. Валерий Купеев расскажет про работу Bazelevs над проектами, а Михаил Идов поделится своим опытом превращения столицы в совершенно неожиданные локации. Кроме того, в числе спикеров – независимые продюсеры Ольга Каширина и Маргарита Искандарова. Модератором дискуссии выступит Мартин Блэни, корреспондент одного издания Screen International.

В рамках панели «Глобальные digital-тренды: на пути в Россию» представители зарубежных компаний обсудят глобальные цифровые тренды, в частности бум в США таких типов OTT-сервисов, как AVOD и FAST. О принципиальной смене способа предоставления и монетизации контента будут говорить основатель и гендиректор Jungo TV Джордж Чанг, гендиректор компании OTTERA Стефен Ходж, президент и глобальный директор по контенту Fuel TV Дон Мик, глобальный директор по развития бизнеса Xiaomi Юджин Лу и руководитель направления глобального контент-менеджмента и менеджмента продукта в Hisense International Co., LTD Девин Ванг. Модератором дискуссии выступит коммерческий директор Art Pictures Distribution Диана Юринова.

Юрий Колокольников
фото: peopletalk.ru

Международная карьера и будущее российских актёров на глобальной арене станет темой обсуждения ведущего европейского агента по талантам Ричарда Кука c известным кастинг-директором Фрэнком Мойзеллом и норвежским продюсером и президентом клуба европейских продюсеров Гудни Хуммельволл. С российской стороны спикерами станут амбассадор Key Buyers Event Юрий Колокольников и Софья Лебедева. Успехи российских производителей анимации станут главной темой дискуссии «Прорыв российской анимации на международных рынках». Спикерами выступят генеральный продюсер студии Wizart Владимир Николаев, глава направления международной копродукции ГК РИКИ Алина Мартьянова, руководитель отдела международных проектов «Союзмультфильма» Валерия Коротина и директор департамента анимации «СТС Медиа» Ксения Гордиенко. Сессию проведёт главный редактор международного издания Animation Magazine Рамин Захед.

На сессии «Возможности копродукции: государственное и частное финансирование» начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко расскажет о новых копродукционных соглашениях и государственном финансировании миноритарной копродукции. Руководитель направления международного сотрудничества фонда Кинопрайм Анна Шалашина будет говорить о поддержке международных продюсеров со стороны единственного частного фонда в России. Продюсер Мила Розанова поделится своим опытом создания копродукционного проекта «Оставь печаль свою», получившего миноритарную поддержку копродукции. Модератор дискуссии – генеральный директор аналитической компании Estimate Company Мария Вогт.

Евгения Маркова
фото: tass.ru

Панель «Поддержка экспорта киноиндустрии в России» посвятят поддержке креативных индустрий и развитию экспорта. Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко и генеральный директор Роскино Евгения Маркова расскажут о возможностях кинопроизводства для международных кинематографистов и в целом о поддержке индустрии после пандемии. Модератором выступит кинокритик Сусанна Альперина.

На сессии «Почему выбирают российский контент и российских партнёров» о взаимовыгодном партнёрстве и новых сделках расскажут исполнительный вице-президент по международным продажам и и копродукции видеосервиса Start Дарья Бондаренко, директор ZDFE.Drama Мирела Настазе, директор по продажам, международным отношениям и копродукции 1-2-3 Production Надежда Зайончковская, вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, партнёр компании BF Distribution Юлиана Якобсен, генеральный директор продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов и генеральный директор Armoza Formats Ави Армоза из Израиля. Модераторами выступят генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и директор по международному бизнесу издания Prensario Фабрицио Феррара.

Никита Тихонов-Рау
фото: cinepromo.ru

В рамках панели «Импакт-контент в России» обсудят перспективы социально ответственного контента в России. Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова расскажет о новом направлении «НМГ» — производстве и дистрибуции развлекательного контента, привлекающего внимание аудитории к общественно значимым проблемам. Также в качестве спикера выступит независимый режиссёр Гаянэ Петросян, которая в разные годы являлась автором сценария и продюсером масштабных документальных проектов. В числе международных участников панели — Энди Уитаккер, основатель компании Dogwoof – дистрибутора британских фильмов, посвященных социальным проблемам, и генеральный директор Majella Film Group Italy Мэри Назари. Модерирует сессию Никита Тихонов-Рау.

Дискуссия «Будущее образования» затронет проблемы трансформации образования в киноиндустрии и онлайн-форматов обучения творческим профессиям. Спикерами выступят режиссёр, профессор университета Южной Калифорнии Джереми Каган, руководитель программы кино- и ТВ-производства университета Хартфордшира Крис Чендлер, директор Московской школы кино Мария Ситковская, Алексей Попогребский и выпускник Московской школы кино, режиссёр Ильшат Саетов. Также в рамках программы форума состоятся эксклюзивная сессия Post Production@Netflix, где своим опытом поделятся специалисты компании Netflix Emea Томас Людеманн и Эдмон Лаккон, и презентации российских сервисных продакшн компаний и VOD-платформ, которые проведёт Евгения Маркова. Также запланирована серия индивидуальных интервью с Андреем Кончаловским, продюсером Ави Армозой и киноагентом Робом Кеннелли.
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