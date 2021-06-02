Фонд Хуберта Балса поддержал новый фильм Наталии Мещаниновой

Фонд Хуберта Балса выделил грант в размере 10 тысяч евро на производство нового полнометражного фильма Наталии Мещаниновой
«Маленький ночной секрет
» о четырнадцатилетней Мире. Сценарий написала сама постановщица, уточняет пресс-служба кинокомпании СТВ.
По сюжету у Миры всё в порядке: есть мама, есть папа, есть маленькая сестра, есть подарки на Новый год, ёлка и кот. Есть подруга. И родители даже отпустили Миру к ней на вечеринку. Но есть кое-что, что вам нельзя знать о Мире. Один маленький ночной секрет.
Производством фильма займётся СТВ в лице продюсеров Сергея Сельянова
и Наталии Дрозд
в начале 2022 года.
Кураторский Фонд Хуберта Балса, названный в честь первого директора Международного кинофестиваля в Роттердаме, осуществляет свою деятельность при смотре с 1988-го и предназначен для поддержки кинематографистов из Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и некоторых регионов Восточной Европы на всех этапах кинопроизводства – от разработки сценария до постпродакшна. При этом часто премьеры фильмов, созданных при поддержке фонда, проходят на крупных кинофестивалях и получают признание и широкой зрительской аудитории, и критиков. Среди российских режиссёров, ранее получивших поддержку фонда Хуберта Бальса, — Борис Хлебников
(«Свободное плавание
»), Сергей Лозница
(«Счастье моё
»), Алексей Федорченко
(«Железная дорога
») и Алексей Герман-младший
(«Бумажный солдат
»).
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