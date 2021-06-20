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Фильм Алексея Козлова «Cовесть» отмечен тремя призами Шанхайского международного кинофестиваля

20 июня
2021 год

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20 июня 2021
«Cовесть» Алексея Козлова удостоена трёх наград Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

Картине вручили «Золотые кубки» за сценарий Козлова и Петра Смирнова, операторскую работу Вячеслава Тюрина и выдающиеся художественные достижения.

Фильм Алексея Козлова «Cовесть» отмечен тремя призами Шанхайского международного кинофестиваля
фото: пресс-служба фильма

«Мы, конечно, не ожидали, что получим сразу три награды. Девять стран, тринадцать картин в основном конкурсе, и всего восемь номинаций. Считайте, что мы забрали почти половину призов. Такое бывает редко. Тема совести, а именно она в центре нашего сюжета, оказалась востребованной, что очень важно», — цитирует Козлова пресс-служба фильма.

События картины разворачиваются в Петрограде 20-х годов. Следователь и преподаватель права Борис Летуш в исполнении Владислава Комарова бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью.
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