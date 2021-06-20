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Стивену Фрирзу исполнилось 80 лет

20 июня
2021 год

Новости кино >>
20 июня 2021
Сегодня, 20 июня, исполнилось 80 лет выдающемуся британскому режиссёру, продюсеру, сценаристу и актёру Стивену Фрирзу.


Стивен Артур Фрирз родился 20 июня 1941 года в Лестере, являющимся административным центром графства Лестершир, в семье Расселла Фрирза и Рут Данцигер. Его родственники — пекари и кондитеры, а один из дядей возглавлял знаменитую в Англии фирму «Бисквиты Фрирза». Изучал юриспруденцию в Кембриджском университете. Был ассистентом Линдсея Андерсона и Альберта Финни в Лондонском Королевском театре.

В кинематографе дебютировал в качестве ассистента Карела Рейша, когда тот работал над картиной «Морган: Подходящий случай для терапии», вышедшей в 1966-м. Затем успел поработать в качестве помощника с Финни над «Чарли Бабблзом» и с Андерсоном над картиной «Если...». В 1968-м вышла его собственная короткометражка «Сжигание». После ряда сериалов состоялся полнометражный дебют — «Сыщик» вышел в 1971-м.

Стивену Фрирзу исполнилось 80 лет
фото: на съёмках фильма «Опасные связи»

На счету мастера костюмного кино 69 режиссёрских работ, 15 продюсерских проектов, два сценария и шесть актёрских ролей. В частности, он поставил такие известные картины и сериалы, как «Стукач», «Моя прекрасная прачечная», «Навострите уши», «Опасные связи», «Кидалы», «Герой», «Мэри Райли», «Страна холмов и долин», «Фанатик», «Грязные прелести», «Королева», «Шери», «Неотразимая Тамара», «Филомена», «Примадонна», «Виктория и Абдул», «Чрезвычайно английский скандал» и «Викторина».

Председатель жюри 60-го Каннского кинофестиваля. Обладатель 78 престижных наград, включая «Эмми», пять премий BAFTA, два приза Берлинале, «Сезар» и две премии «Гойя». В 2016-м получил спецприз ММКФ за вклад в мировой кинематограф.
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